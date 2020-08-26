تعرف على أول اتحاد الشركات لتوظيف المواهب لدعم شباب الخريجين

أطلقت شركة هواوي تكنولوجيز اتحاد مشترك جديد تحت عنوان "اتحاد الشركات لتوظيف المواهب" iTB Recruitment Union. يضم هذا الاتحاد شركة هواوي وأربع شركاء من مورديها، حيث يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الخريجين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء هذا المشروع في إطار استراتيجية شركة هواوي تكنولوجيز التي تؤمن بضرورة دعم وتمكين المواهب الشابة من خريجي الجامعات المصرية المتميزة، وتقديم برامج التدريب التي تساهم في سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وقدرات ومهارات الخريجين في مصر، والشرق الأوسط، وافريقيا.

حضر حفل الإطلاق ممثلي شركة هواوي تكنولوجيز، ومسؤولي ورؤساء الشركات المتحالفة، بالإضافة إلى نخبة من عمداء الكليات بمختلف الجامعات، ومراكز التدريب المتخصصة، حيث جاء على رأسهم جيري ليفي، رئيس قطاع المشتريات بشركة هواوي مصر، ومحمد فهمي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة إيكوتل، والمهندس/ إيهاب محيي، الرئيس التنفيذي لشركة اكتل، ومحمد السيد، مدير عام شركة افرو ايجيبت، ومحمود الحيناوي، مدير الإقليمي بشركة اوبريت اي سي تي.

يأتي هذا الاتحاد متسقاً مع أهداف أكاديمية هواوي لتعزيزه وتطوير خدماته التي يقدمها لشباب الطلاب والخريجين، فهو يعد خطوة جديدة لاستكمال نجاحات الأكاديمية الممتدة. يعمل التحالف على اختيار المواهب التي نجحت في الحصول على شهادات هواوي العالمية المعتمدة HCIA/HCIP/HCIE، ومن ثم توفير فرص العمل المناسبة محلياً، واقليمياً، وعالمياً، حيث تهدف شركة هواوي ان يصبح هذا الاتحاد وجهة التطوير الوظيفي، والتوظيف للخريجين الجدد في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا الإطار، علق عدنان بن حليمة، نائب رئيس قسم العلاقات العامة الاقليمي، قائلاً: "في البداية أحب ان أعرب عن سعادتي بالتعاون مع شركائنا في النجاح للخروج بهذا الاتحاد وإطلاقه ليضم الكوادر المتميزة من الشباب. فان هذا المشروع من شأنه تعزيز دور التحول الرقمي، من خلال إتاحة فرص عمل للشباب الخريجين ذات المهارات والقدرات التنافسية، مما ينعكس ايجابياً على أداء وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. فأننا في هواوي نعي جيداً الدور الذي يلعبه الشباب في تطوير هذا القطاع ونتماشى ونحفز استراتيجيات الدولة التي تسعى جاهدة إلى دعم التحول الرقمي في مصر في إطار رؤية مصر 2030 وحرصها على وتمكين وتعزيز إمكانيات الكوادر الشابة."

وأضاف: "نرى أننا كشركة تعمل في السوق المصري لأكثر من 20 عاما تقع علينا مسؤولية مجتمعية هائلة، فإننا نؤمن بضرورة الاستثمار في المجتمعات التي نعمل بها. وعليه، نرى ان الشباب هم الطاقة والحافز الرئيسي لتحقيق النمو والازدهار في المجتمعات، وهم الأمل لتحقيق النتائج المرجوة. وفي هذا الإطار، عملنا في هواوي من خلال أكاديمية هواوي وبرنامج iTB على وضع استراتيجية لمدة خمس سنوات تمكنا فيهم من توفير فرص تدريب ومسابقات شأنها خلق روح المشاركة الإيجابية والتنافسية. كما يأتي إطلاق اليوم من ضمنها، ونحن لا زلنا نأخذ الخطوات الأولى في هذا الاتحاد، حيث اننا نطمح ان يكون منصة متكاملة للخريجين تساعدهم وتوفر لهم فرص عمل في كبرى الشركات المتخصصة بما يضمن سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والقدرات والإمكانيات التي يحملها الخريج. فنحن الآن متاح أمامنا من خلال الاتحاد أكثر من 90 فرصة عمل .