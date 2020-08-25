كامل الأوصاف.. خالد الغندور يتغزل فى محمد عبدالشافي نجم الزمالك

تغزل الإعلامي خالد الغندور مذيع قناة الزمالك فى المستوى الذي يقدمه اللاعب محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الفترة الأخيرة.





وكتب الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "فيه ناس قالت انه كبر و ناس زعلت من انضمامه للزملك اصله شطب كورة وتم استبعاده من سنتين من منتخب مصر".





وأضاف: "لكن عبد الشافي، اتكلم في الملعب لأنه قليل الكلام خارج الملعب و تألق واحرز بطولات وانتصارات مع الزمالك واثبت انه قيمة كبيرة جدا وخلانا كلنا زعلانين علي غيابه وإصابته وضرب مثل في التسامح بضحكته وقلبه الابيض".





وتابع: "هذا اللاعب كل نادي اهلي جدة بكوا علي رحيله وتم تكريمه وانضم للزمالك ولم يفتعل اي مشكلة طوال تاريخه.. هذا هو اللاعب الذي نريده في كل اندية مصر.. ربنا يشفيك وترجع بسرعة وألف مليون سلامة يا شيفو".