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رياضة

نوير يحصد جائزة لاعب الأسبوع بـ دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:40 م
مانويل نوير
مانويل نوير
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محمد السعيد
حصد مانويل نوير لاعب فريق بايرن ميونخ جائزة لاعب الأسبوع بمسابقة دوري أبطال أوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا".

وذكر الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على موقع التواصل الإجتماعي" تويتر" أن مانويل نوير هو رجل الأسبوع بدوري الأبطال".

وتألق مانويل نوير أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، وأنقذ مرماه من أكثر من هدف محقق، لينتهي اللقاء بفوز البافاري بهدف دون رد، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن بايرن ميونخ نجح في التتويج بالثلاثية التاريخية هذا الموسم " دوري أبطال أوروبا - الدوري الألماني - كأس ألمانيا".
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