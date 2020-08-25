نوير يحصد جائزة لاعب الأسبوع بـ دوري أبطال أوروبا





وتألق مانويل نوير أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، وأنقذ مرماه من أكثر من هدف محقق، لينتهي اللقاء بفوز البافاري بهدف دون رد، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وذكر الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على موقع التواصل الإجتماعي" تويتر" أن مانويل نوير هو رجل الأسبوع بدوري الأبطال".