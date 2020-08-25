بعد إعلان فتح جامعة القاهرة بالخرطوم.. تعرف على مجالات الدراسة بالفرع

أعلنت جامعة القاهرة عن عودة فتح فرعها بالخرطوم بالسودان لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021 لاستقبالهم للدراسة بمرحلة البكالوريوس .









وتتركز الدراسة في الفرع على الكليات العاملة بالفعل وهي : الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، أما الدراسات العليا فتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، لتخريج كوادر سودانية في هذه المجالات يكون لهم دور في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية في السودان الشقيق .





وستتخذ جامعة القاهرة الإجراءات اللازمة والتجهيزات الإدارية والتكنولوجية ، للدراسة بحيث يعود الفرع على أحدث مستوى، وسيتم تحديد موعد افتتاح الفرع بعد انتهاء الحكومة من التنسيق الكامل مع الجانب السودانى، وتوقيع الاتفاقية الإطارية التي تحدد كل ما يخص عمل الفرع بين البلدين.









و انِشئ فرع القاهرة فى الخرطوم فى إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين الشعبين المصرى والسودانى، وقد لعب دورًا مهما فى إعداد الكوادر السودانية المؤهلة فى العديد من المجالات والتي تتولى العديد من المناصب المهمة .