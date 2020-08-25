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حوادث

متلبسا بتقاضي رشوة.. ضبط مسئول بشركة مياه دمياط

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:47 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط مسئول المخالفات والمعاينات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، حال استلامه مبلغ 10000 "عشرة آلاف جنيه" على سبيل الرشوة، من أحد المواطنين، نظير قيامه بتخفيض قيمة مقايسة توصيل مياه الشرب بمبنى خاص بالمواطن إلى ربع القيمة الحقيقية ، وذلك بالتلاعب فى مساحة العقار المراد توصيل المرافق له.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
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