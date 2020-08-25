AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. لبناني يحاول حرق نفسه أمام بنك بسبب أحواله المالية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:55 م
لبناني يحاول حرق
لبناني يحاول حرق نفسه أمام بنك بسبب احواله مالية
Advertisements
سمر صالح
حاول شاب لبناني، اليوم الثلاثاء، حرق نفسه أمام بنك لبنان والمهجر، باستخدام مادة حارقة سكبها على نفسه، في وقت تجمهر حوله مجموعة من الأشخاص ومنعوه من ذلك.


وظهر الشاب في مقطع فيديو، وهو في حالة من الغضب، ويحمل بيده مادة حارقة يسكبها على جسده؛ في محاولة منه لإضرام النيران بنفسه، حيث تجمهر حوله مجموعة من الشبان، وحاولوا ثنيه عن ذلك.


وحاول الشاب إحراق نفسه؛ بعد فشله في استلام حوالة مالية، وظهر الشاب في مشاهد مصورة، نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يصرخ بغضب في وجه المتجمهرين حوله، ويطلب منهم أن يتركوه يحرق نفسه.


وتعتبر هذه الحالة هي الثانية من نوعها، خلال أسبوع، حيث حاول عسكري متقاعد، الأسبوع الماضي، إحراق نفسه، أمام بنك في مدينة صيدا؛ لعدم استجابة إدارة وموظفي البنك لطلبه في تحويل القسط الجامعي من حسابه الشخصي إلى ابنه الذي يدرس في الخارج.


وسارع مدير البنك وعنصر من الأمن في البنك، للتدخل، حيث عملا على تهدئته، ونجحا في منعه من إضرام النار في جسده.


https://www.facebook.com/watch/?v=640125983592494&extid=ui24sXDEMWdsCzFn
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر حيثيات الحكم على 9 متهمين في حرق كنيسة كفر حكيم

تداعيات انفجار مرفأ بيروت.. بنك لبنان يدرس بيع حصته في بنك بلوم مصر

بعد انفجار مرفأ بيروت.. مصر تقدم المساعدات لـ بيروت.. فرنسا تحذر من انهيار لبنان.. اللبنانيون يطلقون النار ابتهاجا باستقالة الحكومة.. وإحالة المتهمين بالانفجار للقضاء العسكري

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

ترشيحاتنا

للعمالة غير المنتظمة.. صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية اليوم بإجمالي 800 مليون

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

بعد الهزيمة أمام الزمالك.. زوجة محمود الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الأهلي

حالة فوضى.. لحظة طرد مسافرة من رحلة جوية وسط تصفيق الركاب

بعد مكالمة تليفونية.. أول دولة بالعالم تحصل على لقاح كورونا الروسي

بقيمة 14 جنيها للجرام.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-8-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج برد العظام والعضلات بدون أدوية

بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات لافتة تبرز جمال شمس الكويتية

كلمات هابطة وخادشة.. حكاية أغنية شعبية أثارت الجدل والاستياء في قطاع غزة