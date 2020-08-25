شاهد.. لبناني يحاول حرق نفسه أمام بنك بسبب أحواله المالية

حاول شاب لبناني، اليوم الثلاثاء، حرق نفسه أمام بنك لبنان والمهجر، باستخدام مادة حارقة سكبها على نفسه، في وقت تجمهر حوله مجموعة من الأشخاص ومنعوه من ذلك.









وظهر الشاب في مقطع فيديو، وهو في حالة من الغضب، ويحمل بيده مادة حارقة يسكبها على جسده؛ في محاولة منه لإضرام النيران بنفسه، حيث تجمهر حوله مجموعة من الشبان، وحاولوا ثنيه عن ذلك.









وحاول الشاب إحراق نفسه؛ بعد فشله في استلام حوالة مالية، وظهر الشاب في مشاهد مصورة، نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يصرخ بغضب في وجه المتجمهرين حوله، ويطلب منهم أن يتركوه يحرق نفسه.









وتعتبر هذه الحالة هي الثانية من نوعها، خلال أسبوع، حيث حاول عسكري متقاعد، الأسبوع الماضي، إحراق نفسه، أمام بنك في مدينة صيدا؛ لعدم استجابة إدارة وموظفي البنك لطلبه في تحويل القسط الجامعي من حسابه الشخصي إلى ابنه الذي يدرس في الخارج.









وسارع مدير البنك وعنصر من الأمن في البنك، للتدخل، حيث عملا على تهدئته، ونجحا في منعه من إضرام النار في جسده.









https://www.facebook.com/watch/?v=640125983592494&extid=ui24sXDEMWdsCzFn