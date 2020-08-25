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فن

أخبار السوشيال ميديا.. ليلى علوي تنهار من البكاء.. دانا حمدان تقلد وائل غنيم.. حمو بيكا ينشر فيديو كوميديا جديدا.. ومحمد إمام يستعرض عضلاته على الشاطئ

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدى الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلي:


نشرت دانا حمدان، شقيقة الفنانة ميس حمدان ومي سليم، فيديو جديدا كوميديا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك.


نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، مقطع فيديو كوميديا أثناء قيامه بالغناء وتكراره كلمة خطأ أكثر من مرة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك.


نشر أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، تويتة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


أحيت الفنانة ليلى علوي ذكرى وفاة والدتها من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


شارك الفنان محمد إمام جمهوره  بفيديو جديد من عطلته الصيفية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة من لبنان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".
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