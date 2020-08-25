نقابة كتاب مصر تتكفل بعلاج أمجد ريان وأشرف عتريس

قال الكاتب إيهاب الوردانى، أمين صندوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إن النقابة برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، قامت بواجبها تجاه الشاعر أمجد ريان، حيث قدمت له الخدمات اللازمة ضمن مشروع الرعاية الصحية، وأرسلت له سيارة أسعاف إلى منزله، والتي نقلته إلى مستشفى فلسطين لتلقى العلاج اللازم لحالته.





وأوضح إيهاب الوردانى، أن الشاعر أمجد ريان كان قبل نقله إلى المستشفى جالس مع الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، ليتحدث عن علاج ضمن المشروع الصحى بالنقابة، وعرض عليه رئيس النقابة تلقى العلاج في أي مستشفى يختارها الشاعر، وبناء على ذلك وفور علم رئيس النقابة بالحالة الصحية لأمجد ريان، وجه تعليماته بأرسال سيارة إسعاف إلى منزله ونقله على الفور إلى المسستشفى.





أما عن الحالة الصحية للشاعر أشرف عتريس، فقامت النقابة بواجبها أيضا نحو الشاعر ضمن مشروع العلاج الصحى بالنقابة، حيث تم عمل التحاليل والإشعات اللازمة لحالاته الصحية، وتم أرسلها للشاعر، بمسط رأسه في المنيا، حتى يتم على أثرها تلقى العلاج في إحدى المستشفيات بمحافظته.





أمجد ريان شاعر كبير من شعراء السبعينيات ومن إصداراته (أغنيات حب للأرض عام 1972، الخضراء 1978، لا حدّ للصباح 1991، أيها الطفل الجميل اضرب 1990، أمسّ كائنا 1991).