برلماني: مجلس النواب نجح في إرساء بيئة تشريعية تحقق الاستقرار الاقتصادى والسياسى

وجه أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، التحية إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الخامس، مؤكدا أن المجلس أدى دوره على أكمل وجه.





وأشار الشاهد في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه رغم التحديات التي واجهت هذا المجلس، إلا أنه استطاع إرساء بنية تشريعية متكاملة ساهمت بشكل كبير في الاستقرار السياسي، فضلا عن التشريعات التي ساهمت في استقرار مصر اقتصاديا، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات.





وأكد الشاهد، أن البرلمان الحالي ضحى بشعبيته مقابل المصلحة العليا للوطن، مشيرا إلى أن هناك العديد من القرارات الصعبة التي تمت الموافقة عليها وكان لها تأثير على المواطن، إلا أن بعض الإجراءات والتشريعات سيكون لها تأثير إيجابي في بناء الوطن على المدى البعيد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.



