أخبار الحوادث.. اعترافات جزار قتل زوجته ووضع جثتها فى الفريزر.. ورسالة من الداخلية لقائدى السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أخبار الحوادث والجريمة المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.





قطعها وحطها فى الديب فريزر .. ضبط الجزار المتهم بقتل زوجته في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "جزار" لإتهامه بقتل زوجته بالجيزة.





بتخوني من 8 شهور وشوفت آثار العلاقة على هدومها.. جزار الهرم عن سبب تقطيع زوجته

أدلى الجزار المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها ووضعها داخل فريزر بالهرم باعترافات تفصيلية لدوافع جريمته حيث قرر انه انتابه الشك في سلوكها منذ ٨ اشهر عندما بدأت الاصرار علي الطلاق وكانت في كل مناسبة تطلب الانفصال عنه.





حبس الزوج المتهم بقتل زوجته بالرصاص في الإسماعيلية

أمر المستشار محمد السيد عبد العال المحامي العام الاول لنيابات الاسماعيلية الكلية حبس الزوج المتهم بقتل زوجته الحامل بعد ان اطلق عليها الرصاص بالطريق العام بطلقتين اودت بحياتها في الحال.





الداخلية لقائدي المركبات: سارعوا إلى تركيب الملصق الإلكتروني قبل 20 أكتوبر|فيديو

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، أرقام)، خلال المدة الزمنية السابق تحديدها، والتي ستنتهي في 20 أكتوبر 2020، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين عقب انتهاء المهلة.





متلبسا بتقاضي رشوة.. ضبط مسئول بشركة مياه دمياط

تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط مسئول المخالفات والمعاينات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، حال استلامه مبلغ 10000 "عشرة آلاف جنيه" على سبيل الرشوة، من أحد المواطنين، نظير قيامه بتخفيض قيمة مقايسة توصيل مياه الشرب بمبنى خاص بالمواطن إلى ربع القيمة الحقيقية ، وذلك بالتلاعب فى مساحة العقار المراد توصيل المرافق له.





المشدد 15 عاما لـ بهي الدين حسن بتهمة إهانة القضاء