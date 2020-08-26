أهالي قرية "بمم" يعانون من ضعف مياه الشرب وانقطاعها..ومحافظ المنوفية يتدخل لحل المشكلة

.انقطاع متكرر للمياه وعدم وصولها للأدوار العليا .. هكذا استغاث اهالي قرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية على مدار الأيام السابقة





.توجه الأهالى بالعديد من الشكاوى مطالبين محافظ المنوفية بالتدخل لحل مشكلتهم





أكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأنه تم الانتهاء من إستبدال خط المياه القديم بمنطقة كوبري أبو شادي بقرية زاوية بمم التابعة لمركز ومدينة تلا بخط آخر جديد بطول 25 متر وقطر 4 بوصة وتم الانتهاء من توصيل الخدمة للمواطنين المشتركين عليه





جاء ذلك عقب تدخل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤكدا ان هناك حرص كبير علي توفير وتحسين مشروعات البنية التحتية لقطاع مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى باعتباره من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظةللارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة واستجابة لشكاوى المواطنين





وأشار " نجيب " أن الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تسعي دائمًا إلي تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين وذلك في إطار توجيهات محافظ المنوفية وتنفيذًا لتكليفات الحكومة برفع كفاءة القطاع للإرتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما أعربوا أهالي القرية عن سعادتهم بسرعة الاستجابة الي شكواهم وحل مشكلة ضعف المياه وتوافرها حاليًا بالقرية على مدار اليوم دون ضعف أو انقطاع





ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين للإستماع إلى مطالبهم وشكواهم وسرعة حلها فى ضوء ما يسمح به القانون





.مؤكدًا على أنه يولي إهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية لقطاع مياة الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين



