إصابة جنديين روسيين في إطلاق نار على دورية مشتركة مع أتراك في إدلب

أصيب جنديان روسيان، اليوم الثلاثاء، إثر تعرض دورية روسية تركية مشتركة في محافظة إدلب شمالي سوريا إلى إطلاق نار، بحسب ما أفاد مركز المصالحة الروسي.





وقال المركز: إن دورية روسية تركية في إدلب تعرضت لإطلاق نار من قاذفة قنابل، ما أدى إلى إصابة جنديين روسيين بارتجاجات خفيفة في الدماغ، وفق وكالة "سبوتنك" الروسية.





وأضاف: "تعرضت قافلة الدورية لإطلاق نار من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات على الطريق السريع ”أم-4″ بالقرب من بلدة أورم الجوز في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب، ما أدى إلى إصابة ناقلة الجند الروسية وأصيب جنديان روسيان بارتجاج خفيف في الدماغ".





وأشار إلى أنه "تم إيقاف الدوريات، وعاد الجيش الروسي إلى القاعدة. وقُدمت المساعدة الطبية للمصابين على الفور وحالتهما الصحية مرضية، وتم إخلاء بي تي إر-82 المتضررة".





من جهتها، أكدت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على "تويتر" الحادثة، وقالت إن "إحدى المركبات في القافلة أصيبت بأضرار طفيفة بسبب الانفجار الذي حدث أثناء الدورية البرية رقم 26 على الطريق السريع M4 في إدلب"، لكنها لم تشر إلى أي خسائر.