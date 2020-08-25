فرقة مطروح للمواهب وورش فنية متنوعة ضمن برنامج صيف ٢٠٢٠





تواصل فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة تألقها على مسرح قصر ثقافة مطروح، حيث استضاف المسرح فرقة مطروح للمواهب بمشاركة مجموعة من المواهب الشابة منهم الشاعر الشاب معاذ، الفنانه فرح، الفنانة منه، محمد عبدالمنعم، عبدالرحمن ايمن، تنورة محمود لطفى، الذين قدموا عروض مميزة ومتنوعة من الاغانى والتبلوهات الفنية، بحضور جمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور .





أقامت المواقع الثقافية بالفرع باقة من الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة أونلاين، منها أمسية شعرية لنادى ادب بادية الحمام قدمها الشاعر مسعود الهوارى، القى خلالها قصيدة من الشعر البدوى، ثم تحدث عن حب الوطن، أعقبها أمسية لنادى الأدب العام قدمها القاص مختار عوض تحدث خلالها عن قصيدة للشاعر الرائد أحمد عبدالمعطى حجازى كتبها اهداء لصديقه السعودى عبدالرحمن منيف .





كما أقيمت ورشة رسم لذوى الاحتياجات الخاصة ببيت ثقافة الحمام قدمتها على جزئين الفنانة منى شاكر، أوضحت فيها طريقة استخدام الأشكال الهندسية البسيطة " المثلث، الدائرة، المربع، المستطيل" فى تكوين رسومات مثل رسمة الفأر .





كما أقيمت ورشة أحجار ملونة بقصر ثقافة الطفل قدمتها الفنانة هند عبدالحميد، أوضحت خلالها طرق تلوين الأحجار واستخدامها فى خلق ديكورات جميلة.