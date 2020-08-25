الثقافة: موافقة البرلمان على قانون جائزة المبدع الصغير يجسد اهتمام الدولة برعاية النشء

قال محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون باستحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير، يجسد اهتمام الدولة والتزام الوطن برعاية وتشجيع النشء.





وأضاف "منير"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" ، المذاع على فضائية "dmc"، أن مصر تعد أول دولة عربية وإفريقية تُنشئ حاضنة رسمية للمواهب النشء باعتبارهم ركيزة الدولة للمستقبل.



