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الثقافة: موافقة البرلمان على قانون جائزة المبدع الصغير يجسد اهتمام الدولة برعاية النشء

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:11 م
المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الثقافة
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ريهام فيكتور
قال محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون باستحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير، يجسد اهتمام الدولة والتزام الوطن برعاية وتشجيع النشء. 

وأضاف "منير"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" ، المذاع على فضائية "dmc"، أن مصر تعد أول دولة عربية وإفريقية تُنشئ حاضنة رسمية للمواهب النشء باعتبارهم ركيزة الدولة للمستقبل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الثقافة، أن الموافقة على هذا القانون يعد انجاز كبير للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا بأن الجائزة فردية وتضم كافة فروع الفنون، وإقرار الدولة المصرية بهذه الجائزة يعد اعتراف رسمي بتقديم هذه الجائزة للنشء.
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