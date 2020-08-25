أخبار التوك شو.. النائب أبو العينين يحذر من إثارة فزع المستثمرين.. الصحة ترد على قوائم الانتظار.. نهاية الموجة الأولى من كورونا

تناولت برامج التوك شو العديد من الموضوعات والقضايا المهمة خلال الساعات الماضية من اليوم ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة فى قناة السويس إيجابية خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن عدد السفن التى مرت فى قناة السويس الجديدة فى الفترة من 2010 وحتى 2015 كان 86.6 ألف سفينة، بينما فى الفترة من 2015 وحتى 2020 مرت 90 ألف سفينة بزيادة 3.7%.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحمولات كانت 4 مليارات قبل 2015 وقبل حفر قناة السويس الجديدة، بينما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة مر بها 5.500 مليار طن بزيادة 16.9%.

وأوضح أن ذلك فى ظل ظروف جائحة كورونا، كما أن العائد قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كان 25 مليارا و900 مليون دولار، بينما بعد افتتاح قناة السويس أصبح العائد 27 مليارا و200 مليون دولار بنسبة زيادة 4.7%.





استعرض برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية.

وأعلن النائب محمد أبو العينين تأييده لـ لمشروع قانون الإجراءات الضريبية، قائلا: "القانون نقلة حضارية لمنظومة الضرائب وإيرادات الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة".

واعترض النائب محمد أبو العينين على ما تضمنته المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد من معاقبة من يتأخر عن التقدم بالإقرار الضريبي لمدة تتجاوز ستين يومًا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال أبو العينين إن إقرار عقوبة الحبس على هذه المخالفة يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين ويسبب الفزع لدى الممولين، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك توازن بين العقوبة والمخالفة، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع زيادة الحد الأقصى للغرامة.





عرضت فضائية "الان" ، تقريرا مصورا أفادت فيه بأن هناك تفاؤلا أمريكيا بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المرتقب الإعلان عنه.

وأوضح الفيديو أنه بعد دخول كثير من دول العالم في سباق مع الزمن لتصنيع لقاح يقضي على فيروس كورونا وانتاجه، هناك اليوم تباشير أمل بدأت تلوح فى الأفق وسط تكهنات وتصريحات لمسؤولين مختصين متضاربة تارة ومتطابقة تارة أخرى.

وفي مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية قال فاوتشي إنه نظرًا لأن العديد من الشركات بدأت بالفعل إنتاج لقاحها، من المفترض أن تتوافر عشرات الملايين من الجرعات، في بداية عام 2021 تقريبًا.





قال المهندس أيسر رأفت، مدير محطة قطار هيليوبوليس الجديدة، إن المشروع يتكون من 12 محطة بداية من محطة عدلى منصور مرورًا بالعبور ومدينة المستقبل، وهيليوبوليس الجديدة والشروق ومحطة بدر، وحتى يصل إلى العاصمة الإدارية.

وأضاف المهندس أيسر، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك 4 كبارى للسيارات ضمن المشروع هى كوبرى الشروق والهايكستب ومحطة بدر والشروق 2.

يشار إلى أنه بدأ العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليارات جنيه وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29 %.





قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه تم استغلال فترة توقف وغلق حديقة الحيوان فى زيادة أعداد الحيوانات والطيور هناك، بالإضافة إلى الكشف عنهم من خلال الأطباء البيطريين الموجودين بالحديقة.

وأضاف "رجائي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه تم القيام بالتغذية الجيدة للحيوانات والرعاية البيطرية لهم والإثراء البيئى والحيوانى بالعيش ببيئة مماثلة لبيئته الطبيعية، موضحا أنه كان يوجد توجيهات من وزير الزراعة لتدبير حيوانات جديدة رغم أنها مكلفة في شرائها.

وأكد أنه سيتم إضافة وشراء النمور البنغالية بشراستها وجمالها والتى تعتبر مهددة بالانقراض، حيث تم شراء اثنين منها، بالإضافة إلى شراء حيوان الباكا من عائلة الجمال ويعتبر حيوانا أليفا جدا له المقدرة للعب مع الأطفال، فضلا عن شراء الدب الروسي، لافتا إلى أن هناك حيوانات قادمة بالفترة القادمة ومع انتظام حركة الطيران والشحن وقدوم 3 زرافات، حيث يعتبر توفيرها بأسعار خيالية إنجازا كبيرا جدا.





قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، إنه اصطحب زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، في زيارة للغردقة وتفقد عددا من المستشفيات والفنادق والاستعدادات الخاصة برحلات الغوص، وأمس، الاثنين، تشرف الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك في إطار عرض الاستعدادات المصرية للتعامل مع السائحين في ظل جائحة كورونا.

وأضاف وزير السياحة، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم، الثلاثاء، أنه عقد لقاءً رسميا مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، كما التقيى بولوليكاشفيلي الاتحاد المصرى للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين، ورئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن بولوليكاشفيلي أنهى لقاءاته في مصر بزيارة المتحف المصرى الكبير، والذى يعد من أهم المشروعات الأثرية فى القرن الـ21.





قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إننا حاليا نكون في نهاية الموجة الأولي لفيروس كورونا، منوها أن الإرتفاع والإنخفاض البسيط في الأرقام يكون منطقيا، عند إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامات، نري الأرقام تنخفض للغاية.

وأضاف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه عند إهمال الإجراءات الإحترازية، نجد زيادة كبيرة في الأعداد، وهذا ما تمثيله الفترة الماضية ، إذا سلامة هذا الأمر مرهون علي إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية المطلوبة، مشيرا إلي أن هذا الأمر له ثلاث محاور، الأمر الأول خاص بإلتزام المواطنين، الأمر الثاني هو إلتزام الأماكن العامة بإجراءات أكثر صرامة، الأمر الثالث هو توفير من المصانع والشركات لعمالها جميع إجراءات الوقاية والحماية.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أننا علينا أن نتخلص من الموجة الأولي لكورونا، لكي نتفادي الموجة الثانية منها، لافتا أننا نحتاج عدد الوفيات تصل إلي الصفر، لنأخذ قسط من الراحة بين الموجتين، مؤكدا أن يجب علي المستشفيات الإستعداد قبل الدخول في موجة ثانية.





قال المهندس أسامة عبدالسلام، رئيس مدينة المحروسة، إننا نفخر بالمساكن التي أقامتها الدولة بهدف القضاء علي العشوائيات، يوجد بمدينة المحروسة 1 حوالي 128 عمارة سكنية، و 3 عمارات مخصصة للمرأة المعيلة، لافتا إلي أن المجموعة السكنية الواحدة في المحروسة 1 بها 3229 وحدة سكنية.

وأشار أسامة عبدالسلام، خلال لقاءة المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، إلي أن المحروسة 2 تمتلك 1666 وحدة سكنية، إضافة إلي المحلات التجاية والوحدات الإدارية، لافتا إلي وجود أنشطة ومجمعات تجارية التي تخدم المواطن خلال يومه.

وأكد رئيس مدينة المحروسة، أن المحروسة 1 و 2، مدينة ومساكن متكاملة، مشيرًا إلى أن كاملة التشطيب والمرافق والأثاث وأيضًا الأجهزة الكهربية، أي يتم تسليمها للمواطن علي المفتاح، التشطيب علي أعلي مستوي من الخارج ومن الداخل.





قال الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن الوزارة حققت نجاحًا كبيرًا فى تطبيق المبادرة لمسه المواطن وكل أعضاء المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من اجراء أكثر من 457 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف الدكتور خالد عاطف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يتم فحص المرضى معمليًا ومخبريًا قبل دخول المرضى قبل اجراء اى عملية جراحية للتأكد من اصابته بفيروس كورونا من عدمه، مشيرًا إلى أن المريض يتواصل من خلال المستشفى واستدعاؤه بعد تحديد ميعاد له لفحصه واجراء العملية ويتم الاتصال بالمريض بعد اجراء العملية والتأكد من رضاء المريض من تقديم الخدمة.

وتابع أنه يتم متابعة جميع المرضى خاصة فى العمليات الكبرى، ويتم اخذ عينات عشوائية والاتصال بالمرضى للاطمئنان على حصولهم على الخدمة كاملة، منوهًا أن جميع مستشفيات مصر تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى لإنهاء قوائم الانتظار.





قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب لم يناقش استجواب القضايا المختلفة بشكل كافى موضحا أن مناقشة قضايا التحرش والتنمر كان للسوشيال ميديا دور كبير فى إبرازها.

وأضاف "فؤاد" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الاستجوابات الآن تكون للقضايا التى تتعلق بالأمور الحساسة جدا، والتى تحتاج العديد من المستندات .

وتابع أنه حدث تعديلين في جدول الاعمال وجرى مناقشة قضايا التحرش والتنمر خلال الأسبوع السابق فى مجلس النواب، والتحدث عن عقوبات التحرش وفكرة إخفاء بيانات المجنى عليهم، حيث أن السوشيال ميديا كان لها دور حيوى فى إبرازها للمجلس.

وأكد أن دور النائب نفسه فى التواصل مع المواطن، والذى كان له العامل الأساسي فى إبراز تلك القضايا، إلا أنه لا يجب إغفال دور مواقع التواصل الإجتماعى.