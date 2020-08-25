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دبلوماسي: القمة الثلاثية تناقش التعاون الاقتصادي والسياسي والتجاري والقضايا الإقليمية.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة الثلاثية التي تجمع قادة مصر والأردن والعراق، والتعاون الثلاثي بين الدول الثلاث يعكس علاقات التعاون الاستراتيجي بينهما.

وأضاف عبد الحكم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن القمة الثلاثية تهدف في الأساس لدعم علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي والتجاري بين الدول الثلاث والارتقاء بها لمستوى متميز، وتناقش ملفات القضايا الإقليمية في المنطقة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان القمة تناقش التعاون في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب، خاصة في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر لمكافحة الإرهاب في المنطقة، ونقل خبراتها المتعددة في مجال مكافحة الإرهاب للدول العربية.
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