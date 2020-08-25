بمشاركة ممثلي 12 دولة.. انطلاق نموذج محاكاة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة الخميس المقبل

يطلق مجلس الشباب المصري الخميس المقبل، الجلسة الافتتاحية لنموذج محاكاة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بمشاركة دولية واسعة من دبلوماسيين ومنظمات مجتمع مدني وقيادات شبابية من 12 دولة، هي سلطنة عمان والبرازيل وتنزانيا ومالي وكينيا والفلبين وأوكرانيا والصين واليمن وإندونيسيا وجنوب السودان بالإضافة إلي مصر، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للشباب.



وقال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن إطلاق مجلس الشباب المصري لهذا النموذج باعتباره أحد أهم أنواع التدريب التعريفي والتأهيلي للشباب ويهدف إلي تعريف الشباب المشاركين وتزويدهم بمعلومات حول منظمة الأمم المتحدة بشكل عام وحول المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل خاص وآلية عمله بالإضافة إلي تدريب المشاركين على كيفية إدارة الجلسات داخل المجلس ومناقشة بعض القضايا الهامة الاقتصادية والاجتماعية بهدف إكسابهم المهارات اللازمة تمهيدًا لمشاركتهم بشكل فعال داخل أروقة المنظمات الدولية.



وأوضح ممدوح أنه تم اختيار قضيتين سيناقشهما النموذج في هذه الدورة وهما جهود الحكومات في مواجهة الهجرة غير الشرعية وأثر جائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتم اختيار هذه القضايا من فريق عمل النموذج الذي يضم نخبة من أهم كوادر العمل العام في الجامعات المصرية والمنظمات والهيئات الشبابية.



يذكر أن مجلس الشباب المصرى هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة والمؤثرة في القضايا الشبابية والتي تعمل على تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وتمتلك العديد من الشراكات الدولية مع المنظمات الشبابية في دول العالم المختلفة.

