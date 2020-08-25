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أخبار البلد

الوزراء: توقعات باستقرار اقتصاد مصر.. ومعدل التضخم 5.9% في 2020.. إنفوجراف

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجرافا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول توقعات بالاستقرار الاقتصاد المصري في المدى المتوسط .


وأوضح المركز أنه رغم ما شهده الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات كورونا السلبية، إلا أن مؤسسة فيتش أكدت في تقريرها حول المخاطر في مصر في الربع الرابع من 2020،  استمرار إيجابية نمو الاقتصاد المصري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعل مصر واحدة من أهم الأسواق الناشئة الرئيسة في العالم.


وتوقع الانفوجراف أن يصل ، متوسط معدل التضخم الى 5.9% في مصر على أساس سنوي في عام 2020.
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