تسنيم بنت سيناء .. حفظت القرآن في 6 أشهر وحصلت على المركز الرابع في الثانوية الأزهرية

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احمد صالح



والتقى صدى البلد بتسنيم محمد عبد العظيم خريجة المعهد الثانوي الأزهري بنات بقرية رابعة بمدينة بئر العبد، حيث قالت، أن سر نجاحها وتفوقها في



وقالت إن تشجيع الأسرة وخاصة والدتها الثانية التي أكملت تربيتها بعد وفاة والدتها الأولى لم تبخل في تقديم الرعاية والاهتمام ، الي جانب دعمها النفسي وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لها، خاصة وان والدها مشغولا بعمله فى المنطقة الأزهرية .



وقالت ان رغبتها منذ الصغر بأن تحصل على مجموع مرتفع ، من اجل الالتحاق بكلية الطب البشري وقد ظلت تكافح من أجلها على مدار مراحلها التعليمية المختلفة .



وأكدت على أنها حددت 6 ساعات يوميا الاستذكار دروسنا، كما خصصت وقتا أخرًا من ساعات اليوم فى مراجعه القرآن الكريم بعد ان وفقها الله و تمكنت من حفظه كاملًا خلال ستة أشهر .



وأشارت إلى أن فترة توقف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني بسبب فيروس كورونا ، دفعها لان تتأقلم مع الازمة ، وذلك بالتواصل إلكترونيًا مع أساتذتها من خلال التطبيقات الحديثة لمتابعة المواد الدراسية التي يتم شرحها بنظام التعليم عن بعد .



ولفتت ، أن تواصلها لم يكن قاصرا على المعلمين بقرية رابعة ، بل تجاوز النطاق الإداري لمحافظة شمال سيناء بهدف اكتساب خبرات إضافية في التعامل مع ورقة الأسئلة ومعرفة أبرز النقاط التي تكون محل اهتمام واضعي الامتحانات .



ودعت تسنيم، زملائها الطلاب المقبلين على امتحانات الثانوية الازهرية فى العام الدراسي الجديد، ضرورة تحديد طموحاتهم جيدًا وفقًا العقلية ، ومواجهة التحديات بصدر رحب ، والعمل على تخطيط الوقت خلال فترة الدراسة ، والاهتمام بقراءة ورقة الأسئلة جيدا بما يسمح بالفهم والقدر علي الحل .

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اقرأ أيضا: استطاعت تسنيم محمد عبد العظيم، ابنة محافظة الوادي الجديد، تحقيق التفوق في امتحانات الثانوية الأزهرية لتحصل على المركز الرابع ضمن قائمة أوائل القسم العلمي لهذا العام على مستوى محافظة شمال سيناء، بحصولها على نسبة 97,54%، وذلك رغم الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا .والتقى صدى البلد بتسنيم محمد عبد العظيم خريجة المعهد الثانوي الأزهري بنات بقرية رابعة بمدينة بئر العبد، حيث قالت، أن سر نجاحها وتفوقها في الشهادة الازهرية للعام الدراسي 2019/2020 م ، علي مستوى المحافظة يعود إلى تنظيم الوقت وطموحها بأن تكون من الأوائل على مستوى المحافظة .وقالت إن تشجيع الأسرة وخاصة والدتها الثانية التي أكملت تربيتها بعد وفاة والدتها الأولى لم تبخل في تقديم الرعاية والاهتمام ، الي جانب دعمها النفسي وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لها، خاصة وان والدها مشغولا بعمله فى المنطقة الأزهرية .وقالت ان رغبتها منذ الصغر بأن تحصل على مجموع مرتفع ، من اجل الالتحاق بكلية الطب البشري وقد ظلت تكافح من أجلها على مدار مراحلها التعليمية المختلفة .وأكدت على أنها حددت 6 ساعات يوميا الاستذكار دروسنا، كما خصصت وقتا أخرًا من ساعات اليوم فى مراجعه القرآن الكريم بعد ان وفقها الله و تمكنت من حفظه كاملًا خلال ستة أشهر .وأشارت إلى أن فترة توقف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني بسبب فيروس كورونا ، دفعها لان تتأقلم مع الازمة ، وذلك بالتواصل إلكترونيًا مع أساتذتها من خلال التطبيقات الحديثة لمتابعة المواد الدراسية التي يتم شرحها بنظام التعليم عن بعد .ولفتت ، أن تواصلها لم يكن قاصرا على المعلمين بقرية رابعة ، بل تجاوز النطاق الإداري لمحافظة شمال سيناء بهدف اكتساب خبرات إضافية في التعامل مع ورقة الأسئلة ومعرفة أبرز النقاط التي تكون محل اهتمام واضعي الامتحانات .ودعت تسنيم، زملائها الطلاب المقبلين على امتحانات الثانوية الازهرية فى العام الدراسي الجديد، ضرورة تحديد طموحاتهم جيدًا وفقًا العقلية ، ومواجهة التحديات بصدر رحب ، والعمل على تخطيط الوقت خلال فترة الدراسة ، والاهتمام بقراءة ورقة الأسئلة جيدا بما يسمح بالفهم والقدر علي الحل .

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