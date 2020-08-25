بروفايل.. محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة



وسبق ان شغل المستشار محمد عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، و عمل مستشارًا قانونيًا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.



وكان لعبد الوهاب المشاركة فى تعديلات العديد من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، في مقدمتهم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، فضلًا عن مراجعة العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين.



و أشرف على قطاع خدمات الاستثمار، والمناطق الاستثمارية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.



المستشار محمد عبد الوهاب حاصل على ماجستير في القانون الدولي، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا.





أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندبًا كليًا من مجلس الدولة، وذلك لمدة عام.و يستعرض صدى البلد السيرة الذاتية للمستشار محمد عبد الوهاب و الذى عين يوليو الماضى فى منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلفا للراحل محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته.أقرا ايضا ..