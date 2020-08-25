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حوادث

نائب رئيس محكمة النقض يرأس إحدى لجان تقييم المتقدمين للبرنامج الرئاسي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
شارك المستشار عادل عمارة نائب رئيس محكمة النقض، في اليوم الثالث من لجان المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي بدأت منذ السبت الماضي والمقرر أن تنتهي غدا الأربعاء وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد المستشار عادل عمارة أن قواعد الاختيار في الأكاديمية تتميز بالموضوعية والنزاهة والشفافية مع مراعاة التمثيل الجغرافي، مشيرا إلى أن الاختبارات التي يخضع لها المتقدمين ببرامج الأكاديمية وخاصةً البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تؤهلهم للتفاعل مع محتوى البرامج، وتشمل الاختبارات الجزء النفسي واللغة والسمات الشخصية.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في تقييم المتقدمين في لجان المرحلة الأخيرة، قائلًا: "إن شاء الله سيتم اختيار أفضل العناصر التي ستخدم البلد وتقوده وتنهض به على المستوى الإداري"، وختم حديثه بنصحية للشباب حيث أن الشباب هم مستقبل الأمة وأن الأمم تنهض بشبابها قائلًا "على كل شاب أن يطور من نفسه بالعلم ويطلع على كل وسائل التطور التكنولوجي لإكتساب المهارات اللازمة".

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشي مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتم تخريج 190 متدربا بالدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربا.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
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