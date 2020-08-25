تعرف على اللاعب الأكثر حظا في العالم موسم 2019 - 2020





لعب أودريوزولا 5 مباريات مع ريال مدريد في الدوري الأول واحتسب له لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبامي.





وانتقل أودريوزولا إلى بايرن ميونخ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، قادما من ريال مدريد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعالاة، لكن لم يشارك بصفة أساسية ايضا.





شارك أودريوزولا مع بايرن ميونخ في 5 مباريات فقط في مختلف البطولات ليتوج معه بالثلاثية التاريخية " دوري أبطال أوروبا - الدوري الألماني - كأس ألمانيا"، ليحصد اللاعب 5 ألقاب خلال موسم واحد، رغم أنه لم يشارك سوى في 613 دقيقة فقط طوال الموسم، اي أنه حصل على بطولة كل 122 دقيقة شارك فيها.

هو اللاعب الأكثر حظا في العالم خلال الموسم المنقضي، بلا شك، استطاع ألفارو أودريوزولا لاعب فريق ريال مدريد أن يتوج بخمس ألقاب هذا الموسم، رغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية بشكل دائم.