AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على اللاعب الأكثر حظا في العالم موسم 2019 - 2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:26 م
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
Advertisements
محمد السعيد
هو اللاعب الأكثر حظا في العالم خلال الموسم المنقضي، بلا شك، استطاع ألفارو أودريوزولا لاعب فريق ريال مدريد أن يتوج بخمس ألقاب هذا الموسم، رغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية بشكل دائم.

لعب أودريوزولا  5 مباريات مع ريال مدريد في الدوري الأول واحتسب له لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبامي.

وانتقل أودريوزولا إلى بايرن ميونخ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، قادما من ريال مدريد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعالاة، لكن لم يشارك بصفة أساسية ايضا.

شارك أودريوزولا مع بايرن ميونخ في 5 مباريات فقط في مختلف البطولات ليتوج معه بالثلاثية التاريخية " دوري أبطال أوروبا - الدوري الألماني - كأس ألمانيا"، ليحصد اللاعب 5 ألقاب خلال موسم واحد، رغم أنه لم يشارك سوى في 613 دقيقة فقط طوال الموسم، اي أنه حصل على بطولة كل 122 دقيقة شارك فيها.
Advertisements

ترشيحاتنا

الدولار ينخفض 4 قروش في نهاية التعاملات وأعلى سعر بـ15.99 جنيه

مفاوضات سد النهضة.. مستشار بمركز الأهرام يكشف تغيّرا تسبب في قلق إثيوبيا

سياسي كويتي: 3 دول خليجية مقبلة على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.. تفاصيل

بعد توتر صفقة السلام.. بن زايد يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي

مصرع زوجين وطفلهما غرقا داخل مزرعة سمك بالشرقية

وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا فى منزله.. ويطمئن على حالة عبد الشافي الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تنظيف القولون.. بوصفات طبيعية

بـ الشيفون الأبيض.. أنغام بإطلالة تخطف الأنظار على البحر

أسعار كيا سبورتاج 2020 في مصر ..صور