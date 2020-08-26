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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-8-2020

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:02 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26-8-2020، بعد هبوطه أمس بمعدل 4 قروش.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع.

ووصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي إلي 15.83 جنيه للشراء و 15.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، المصرف المتحد، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول" نحو 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، الأهلي الكويتي، الأهلي اليوناني، المصري الخليجي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، مصر، قناة السويس، الأهلي المصري، الكويت الوطني، التنمية الصناعية" لنحو 15.85 جنيه للشراء و 15.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية لـ 15.86 جنيه للشراء 15.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي كأعلي سعر نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.


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