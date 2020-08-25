AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني سابق: المجلس الحالي أقر 230 تشريعا في ظروف صعبة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:53 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
أحمد أيمن
أثنى المهندس حشمت أبو حجر، البرلماني السابق، على دور مجلس النواب الذي اختتم دور الانعقاد الخامس مساء أمس، بعد أن أصدر ما يقرب من 230 تشريع وعقد ما يزيد عن 60 جلسة مشيرا إلى أن المجلس الحالي قام بدوره في ظل تحديات كبيرة وحالة من الشد والجذب منذ اليوم الأول لانتخابه.

وأضاف أبو حجر في تصريحات له، أن كم التشريعات والملفات التي تصدى لها البرلمان الحالي تستحق الشكر وتطلب الكثير من الجهد خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاتفاقيات والمعاهدات والقروض والمنح التي حصلت عليها مؤسسات الدولة المختلفة كذلك ما يتعلق بملف الإسكان وتطوير العشوائيات.

ولفت إلى أن الدولة استطاعت  تحقيق إنجاز كبير في عشرات الملفات بمساعدة مجلس النواب الذي قدم اجندة تشريعية جيدة.

واختتم البرلماني السابق تصريحاته قائلا "إن انتهاء دور الانعقاد الحالية بما يعني انتهاء الدور البرلمانية هو إشارة الاستعداد للمرشحين القادمين للانتخابات البرلمانية القادمة خاصة بعد صدور قانون تقسيم الدوائر.

جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد أن هناك الكثير من المراهنات التي عقدت بأن مجلس النواب لن يكمل مدته، وأن خطواته سوف تتعثر، وأنه لن يملأ الفراغ الواقع في ترتيب مؤسسات الدولة، في ظل محاولات بائسة من البعض لفرض مقاطعة واسعة لنا على المستوى الإقليمي والدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجل المهام الصعبة.. علاء والى: عبد العال عبر بالبرلمان لبر الأمان

أبو شقة: ليس هناك ما يمنع دستوريا من انتهاء دور الانعقاد للبرلمان فى 9 يناير عام 2021

عبد العال يؤكد في نهاية دور الانعقاد: البرلمان بدء مهمته وأنهاها في ظروف استثنائية

نهاية دور النعقاد الخامس.. النواب يقدم كشف حساب 5 سنوات.. 887 تشريعا.. وعبد العال: برلمان استثنائي

ترشيحاتنا

توب وبنطلون مشجر .. هنا الزاهد تجذب جمهورها بإطلالة رقيقة

قطعها وحطها فى الديب فريزر .. ضبط الجزار المتهم بقتل زوجته في الجيزة

هل يجوز صوم يوم عاشوراء فقط دون تاسوعاء؟.. الإفتاء توضح

اتحاد الكرة يقرر إلغاء مسحات كورونا.. تفاصيل

بإطلالة رشيقة.. هنا الزاهد تبرز أنوثتها

الأعلى للإعلام يحذف صفحة «عالم النقل والسكك الحديدية»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور

توب وبنطلون مشجر .. هنا الزاهد تجذب جمهورها بإطلالة رقيقة