برلماني سابق: المجلس الحالي أقر 230 تشريعا في ظروف صعبة

أثنى المهندس حشمت أبو حجر، البرلماني السابق، على دور مجلس النواب الذي اختتم دور الانعقاد الخامس مساء أمس، بعد أن أصدر ما يقرب من 230 تشريع وعقد ما يزيد عن 60 جلسة مشيرا إلى أن المجلس الحالي قام بدوره في ظل تحديات كبيرة وحالة من الشد والجذب منذ اليوم الأول لانتخابه.





وأضاف أبو حجر في تصريحات له، أن كم التشريعات والملفات التي تصدى لها البرلمان الحالي تستحق الشكر وتطلب الكثير من الجهد خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاتفاقيات والمعاهدات والقروض والمنح التي حصلت عليها مؤسسات الدولة المختلفة كذلك ما يتعلق بملف الإسكان وتطوير العشوائيات.





ولفت إلى أن الدولة استطاعت تحقيق إنجاز كبير في عشرات الملفات بمساعدة مجلس النواب الذي قدم اجندة تشريعية جيدة.





واختتم البرلماني السابق تصريحاته قائلا "إن انتهاء دور الانعقاد الحالية بما يعني انتهاء الدور البرلمانية هو إشارة الاستعداد للمرشحين القادمين للانتخابات البرلمانية القادمة خاصة بعد صدور قانون تقسيم الدوائر.



