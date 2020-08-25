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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. إطلالات دينا الشربيني في أماكن السهر.. فئة جديدة أكثر عرضة لكورونا.. خضار يحميك من السرطان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

بعد حديث السوشيال ميديا .. شاهد إطلالات دينا الشربيني في أماكن السهر 

خطفت الفنانة دينا الشربينى الانظار اليها فور طرح كليب عمرو دياب الجديد "اماكن السهر"، وظهرت باطلالة جذابة بجوار الهضبة عمرو دياب والذى استعان بها فى الفيديو كليب الذى تم تصويره فى الساحل الشمالى. 


يشكل فيروس كورونا المستجد تهديدًا لجميع الأشخاص ولكن هناك من هم أكثر عرضة للإصابة به.

وكشفت دراسة جديدة عن نوع من السرطان يعرضك لخطر عدوى فيروس كورونا بشكل أكبر، حيث وجدت الدراسة التي أجرتها جامعتا أكسفورد وبرمنجهام أنه بالمقارنة مع أنواع السرطان الأخرى، فإن المرضى المصابين بسرطان الدم أكثر عرضة لتأثيرات جائحة فيروس كورونا.




السرطان المعروف أيضًا باسم الورم الخبيث ، هو نمو غير طبيعي للخلايا وهناك أكثر من 100 نوع من السرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان الجلد وسرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الغدد الليمفاوية تختلف الأعراض حسب النوع، وقد يشمل علاج السرطان العلاج الكيميائي والإشعاعي أو الجراحة


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