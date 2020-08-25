نشرة المرأة والصحة.. إطلالات دينا الشربيني في أماكن السهر.. فئة جديدة أكثر عرضة لكورونا.. خضار يحميك من السرطان

خطفت الفنانة دينا الشربينى الانظار اليها فور طرح كليب عمرو دياب الجديد "اماكن السهر"، وظهرت باطلالة جذابة بجوار الهضبة عمرو دياب والذى استعان بها فى الفيديو كليب الذى تم تصويره فى الساحل الشمالى.

وجدت الدراسة التي أجرتها جامعتا أكسفورد وبرمنجهام أنه بالمقارنة مع أنواع السرطان الأخرى، فإن المرضى المصابين بسرطان الدم أكثر عرضة لتأثيرات جائحة فيروس كورونا.

المعروف أيضًا باسم الورم الخبيث ، هو نمو غير طبيعي للخلايا وهناك أكثر من 100 نوع من السرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي و

وسرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الغدد الليمفاوية تختلف الأعراض حسب النوع، وقد يشمل علاج السرطان العلاج الكيميائي والإشعاعي أو الجراحة