بشرى لأهالي الفيوم.. افتتاح مركز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالمحافظة

أعلنت شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس" عن إفتتاح أحدث مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التابعة للشركة، وذلك فى محافظة الفيوم، بمحطة كارجاس السيليين، والواقعة في أول طريق منشأة عبدالله داخل محطة التعاون.





وأوضحت الشركة، أن العمل سيبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 29 اغسطس 2020، ويمكن للراغبين في التحويل من أبناء المحافظة والمناطق المحيطة إجراء العملية فى مواعيد العمل من 8 صباحا وحتى 3 عصرا، وذلك لعمل الفحص المجانى للسيارات ومعرفة نوع الجهاز المناسب والاسعار والتعاقد.





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وأوضحت الشركة أنه تتوافر لديها احدث منظومات الحقن المتزامن التى تصلح لاحدث السيارات مثل تويوتا كورولا، كيا سيراتو، هيونداي النترا، وجيللى إم جراند بكافة موديلاتها، مع وجود جميع انواع الاجهزة التى تناسب السيارات الكاربراتير والسيارات 6 و8 سلندر وجميع انواع الميكروباص البنزين بالاضافة الى توافر جميع مقاسات الاسطواناات التى تناسب جميع السيارات.





وأكدت الشركة أن التعاقد بات يتم دون مقدم، وباقل مصاريف، على أن يبدأ التقسط بعد شهر من إتمام التحويل، على 12 شهر بدون أى فوائد، مع توافر عرض خاص دفتر بونات غاز بقيمة 700 جنيه فى جالة الدفع النقدى.