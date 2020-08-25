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برلمان

برلماني: القمة المصرية الأردنية العراقية انطلاقة جديدة في مسار العلاقات العربية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:21 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
أكد النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية القمة المصرية الأردنية العراقية التي عقدت اليوم، الثلاثاء، في عمان بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا "إنها تأتي في وقتها تمامًا، وتعمل على تعزيز العلاقات بين القاهرة – عمان – بغداد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتعاون الأمني".

ولفت "رشاد"، في بيان له اليوم، إلى أن قمة عمان تهدف للبناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين في كلٍ من القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي.

ونوه بأن القمة ستعمل كذلك على تعزيز التشاور السياسي والأمني بين الدول الثلاث على سبل التصدي للتحديات الاقليمية غير المسبوقة التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط برمتها.

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