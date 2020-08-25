فتاوى تشغل الأذهان.. حكم من مات وأبوه غضبان عليه.. هل يجوز صوم يوم عاشوراء فقط دون تاسوعاء.. دعوت على شخص واستجاب الله دعائي وندمت فماذا أفعل؟

وأجاب ممدوح، قائلًا: أن

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام يوم قبله أو بعده، منوهة بأن صيام تاسوعاء مستحب وكذلك يوم عاشوراء وليس فرضًا، منبهًا على أنه لا مانع شرعا من صيام يوم عاشوراء منفردا.





ثم أجاب الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال مضمونة: الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال مضمونة: هل البيع بالتقسيط حرام ؟.. وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب ممدوح، قائلًا: طالما أن البائع يمتلك السلعة ملكية تامة وباعها لك فهذا حلال حلال.





وأرسل شخص سؤال مضمونة: دعوت على شخص واستجاب الله دعائي وندمت فماذا افعل ؟.. وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. ؟.. وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا: لا شيء غير أن تدعو له كما دعوت عليه أن يرزقه الله الخير ويعفو عنه وييسر أمور حياته.





وعن حكم من ترك الصلاة لسنوات ثم تاب ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب ممدوح، قائلًا: أن التائب حبيب الرحمن ومن رجع إلى الله فتح الله له أبوابه كلها، ومن المعروف أن الصلاة هي عماد الدين، وترك الصلاة كبيرة من الكبائر وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة" وبالتالي فان الصلاة تظل معلقة بذمة الإنسان ويجب أن يقضيها.

وتابع: يمكن أن يؤديها بطرق كثيرة منها أن يصلى صلاة فائتة مع كل صلاة حالية أو يصلى أخر اليوم 5 صلوات.





ومن ثم تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: هل يجوز إذا صليت الوتر ثم نمت ثم استيقظت أن أصلي قيام الليل مرة أخرى؟.





وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن صلاة قيام الليل تكون بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، منوها بأن كل هذا الوقت لقيام اليل.





وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أنه من الممكن أن يكون قيام الليل إحدى عشرة ركعة، منوها بأنه لو نام الإنسان، ثم استيقظ للصلاة فعليه ان يصلي، ولكن لا يصلي ركعة الوتر مره أخرى.





وأوضح أمين الفتوى، أنه لو صلى الإنسان الوتر مرة لا يصليها مرة أخرى في نفس اليوم، مستشهدا في ذلك بقول النبي -صلى الله علية وسلم- قال، "لا وتران في ليلة".