المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «المسئولية.. والمُساءَلَة!؟!».. مَنْ يُحاسِب مَنْ؟!؟





• في تَعْليقِهِ على مقالِنا المَنْشور بِصَحيفَة "صدى البَلَد" الإلكترونية في السابِع والعشرين مِنْ يوليو الماضي – عَنْ "المُثَقَّف الحقيقي ودورِهِ في المُجْتَمَع" – فاجأني السِّيد اللِّواء "ناجي شهود" المُستَشار بِأكاديمية ناصِر العُلْيا – بِسؤالِهِ الهام ... "مَنْ يُحاسِب مَنْ؟!؟" – مَمَّا دَفَعَني إلي إعادة التَفْكير في تِلْكَ القيَمْ الهامة – التي لا تَسْتَقيم الحياة بِدونِها – وهي قيَمْ ثلاثْ مُترابِطة – لا يُمْكِنِ الفَصْلُ بيْنَها – فَكُلٌّ مِنها تؤدِّي إلي الأُخْرى وتَتَكامَلْ مَعَها – وهي قيَمْ "المسئولية – العَمَل – المُساءَلة" – فَلَنْ تَكونَ هُناك "مسئولية" إنْ لَمْ يوجَد عَمَل يَتِمْ إنْجازُهُ – كَما أنَّ "العَمَل" لَنْ يَستَقيم دوْنَ "مُساءَلة" وهي بِدوْرِها لا يُمْكِنْ الحديث عَنْها إِنْ لَمْ تَتَوفَّر مهام لِلعَمَل – والمسئولين عَنِ القيام بِها على الوجه الأمْثَل – فَمَنْ يُحاسِبُ مَنْ ؟؟؟ في ظِلِّ هذهِ المَنْظومة بِقواعِدِها الثْلاث ؟!؟.





• إذا بدأْنا بِالحَديث عَنْ "المسئولية" كَقيمة لها اعتِبارِها – على مُسْتوى الدولة والمُجتَمَع – فإنَّ المؤسَسات التابِعة لِلدُّولة هي التي تَضَعْ القوانين، وتَقوم على تَنْظيم جِهاز العدالة – الذي يَجِبْ أَنْ يَتَّسِمْ بِالحيادية والنزاهة – لِضمان الحُقوق والتَمتُّعْ بِالمِصداقيَّة. كَما أَنَّ "الجِهاز الإداري" لِلدُّولة عَليهِ أَنْ يَتَمتَّع بِالكفاءةِ المطلوبة، ولَنْ يتَمكَّنْ مِنْ ذَلِكْ ما لَمْ يَكُنْ اختيار المسئولين الأكْثَر قُدْرَة وفعاليَّة هوَ المِعْيار لِتَحْقيق الإنجاز المطلوب مِنْ "مؤسسة العَمَل" التي يُعْتَبَر إصلاحِها وضمان سير العَمَل بِها على أفْضَل وَجْه هوَ المَدْخَل الحقيقي لِإصْلاح المُجْتَمَعْ – ولَنْ تَتَمكَّن مؤسسة العَمَل على كافَّة مُستوياتِها الإداريَّة والخَدَميَّة والإنتاجيَّة مِنْ تَحْقيق أهدافِها دوْنَ مُراعاة الانْضِباط و مواجهة التَسيُّب والانحِراف – فَضْلًا عَنِ الاهتِمام بِالتجويد والتَجديد – سَواءً في مؤسسات الدولة الرَسميَّة " حُكومة – قِطاع أعْمال " أو المؤسسات غير الرسمية " قِطاع خاص – تعاونيات " بِما يَنْعَكِسْ بِالإيجاب علي حياة المُجْتَمَع والنَّاس.





• أمَّا عَنِ " المُساءَلة " والقُدْرة على المُحاسَبة – فَلَنْ تَكونَ هُناك مُساءَلة حقيقيَّة دوْنَ وجود مَنظومة " لِلثْواب والعِقاب " تَتَمتَّعْ بِالشفافية – بَعيدًا عَنِ المَحْسوبيَّة والمركَزيَّة النابِعَة مِنَ التَسلُّطْ واستِغلال النُفوذ – بِما يُفْقِدُها القُدْرة على مواجهة الفَساد – فَضْلًا عَنْ تَعْطيل القوانين التي تَرسِم حُدود الثواب والعِقاب ومُحاولات الالتِفاف عَليْها – الأمْرالذي يؤدِّي إلي الاستِهانة بِها !؟! ... طالَما كانَ الجزاء لا يَتَناسَب مَعْ ما يَتِمَّ ارتِكابَهُ مِنْ مُخالَفات – وهُنا يَأتي دَوْر "أجهْزة الرِّقابة" التي هي بِمثابة "العَيْن الساهِرة" لِمؤسسة العدالة في تَطْبيق مَبْدأ "الثواب والعِقاب" عَبْرَ مُتابَعَة "مؤسسة العَمَل"التي يَجِبْ أَنْ يَسودَ التفاعُلْ المُتَبادَل والعَمَل بِروحِ الفَريق وعَدَم تَجْزِئَة المسئولية – بَيْنَ مُكوِّناتِها– لأنَّ حُدود المسئوليَّة هي التي توَضِّحْ مِقدار المُحاسَبة، بِما يؤدِّي إلى إمْكانية التَعْديل والتَصحيح فيما بَعْد – على أَنْ يَقومَ كُلَّ مسئول بِتَوْضيح ما أنجَزَهُ، وما لَمْ يَتِم إنجازُهُ خِلال المُدَّة المُحدَّدة – وكيفية تَحْقيق ما لَم يَتِمْ تَحْقيقُه – وما هي المُعوِّقات التي حالَتْ ما دوْنَ ذَلِكْ ؟!؟ ... فَإنْ تِمكَّنَتْ الدوُّلة مِنْ إدارة مؤسسة العَمَل بِالكفاءة اللازِمَة عَبْرَ جَناحيّْ " المسئولية والمُساءَلة " – صارَ الطَريقُ مُمَهَّدًا أمامَها لِتجاوز المُشْكِلات – فلا مجالَ لِإصْلاح أو نُهوض حقيقي دوْنَ وجود ترابُط بَيْنَ قوى المُجْتَمَع الفاعِلَة.









• وعلى المُستوى "العربي-الإقليمي" إذا حاولْنا تَطبيق هذهِ المعايير على مؤسسة لِلعَمَل العربي المُشْتَرَكْ مِثْلَ "الجامِعة العربية" – ومُراعاة مبادئ "المسئولية والمُساءَلة" – فَلَنْ نَجِدْ لَها وُجود – فالجامِعة كَمُنظَّمة عربيَّة إقليميَّة فَشَلَتْ فَشَلًا ذَريعًا في تَحْقيق المهام التي أُنْشِئَتْ مِنْ أجْلِها – ولَمْ تَجِدْ مَنْ يُحاسِبُها أو يُساءِلُها !؟! ... وقَدْ فَقَدَتْ قُدْرَتِها في الحِفاظ على "الأمن العربي" على الصَعيدين القومي والإقليمي – وصولًا إلى تَدَهور العِلاقات الثُنائيَّة وحالة الانقِسام التي تَضْرِبْ أعضائِها – فَلَم تَتَمكَّن مِنْ إيجاد الحلول لِلمُشْكِلات التي واجَهَتْها مُنْذُ قيامِها في عام 1945 وعلى مدى خَمْسة وسَبْعينَ عامًا – وكأنَّما أرادَ المؤسِّسون لِهذا "التنظيم المُتَكلِّس" أن يُراوِح مكانَهُ بِلا إرادة و دوْنَ قُدْرة على الإنجاز – فَقَدْ باتت إرادَتِها رَهْنًا لِإرادة أعضائِها – عَبْرَ اتخاذ القرارات "بالإجماع" مِنْ جانِب مُمَثِّلي الدوَلْ الأعضاء الذينَ لا يَتَّفِقونَ على شئ – أمَّا عَنِ التحدَّيات المصيرية الكُبْرى – فَلَمْ تَتَمكَّن الجامِعة مِن اتخاذ قرار واحِد فعَّال بِشأْنِها ... ولِلخُروج مِنْ هَذا المأزَق – فَإنَّ الأمر يَتَطلَّبْ إقامَة "بِناء عربي جديد" يَكون مِحْوَرَهُ "مِصْر" وتَتَعدَّد أطرافِهِ شَرْقًا وغَرْبًا – مِنَ المُحيط إلى الخَليج – على أنْ تَتَحدَّدْ مهامَهُ في إطار " مَنْظومَة سياسية واقتصادية عَصْرية " تَتَّسِمْ بِالفعالية و الكفاءة العالية.





• وأمَّا على الساحة الدوَليَّة – فإنَّ أحداث "الماضي والحاضِر" تؤكِّدْ أنَّ الأقوى هوَ مَنْ يَفْرِضْ إرادَتَهُ – رَغْمَ كُلَّ ما يُقال عَنْ "القانون الدولي" أو المُنظَّمات الدولية" – فَمَنْ يتَمتَّع بِأسباب القوَّة مِنْ قُدُرات اقتصادية وعِلْمية وتكنولوجية لِأنَّ "قوَّةَ المال والاقتصاد والسِلاح" – هي مَنْ تَضَعْ الدولة على خريطة العالَم لِتَحْقيق مصالِحِها – ومطامِعِها أيْضًا – ولَنْ تَكون الدولة قادِرَة على المُشارَكة، بَلْ والمُنافَسة على الصعيد الدولي – ما لَمْ تَحوزْ أدوات القوَّة في الداخِل " تَعْليم – بَحْث علمي – زِراعة مُتَطوِّرة – تَصْنيع حَديث " وإلَّا فإنَّ إرادَتِها لَنْ يَكونُ لَها وجود في ظِلِّ تَسلُّطِ الأقوى الذي يَفرِضُ إرادَتَه ... ولَنْ يَتَمكَّن الضَعيف مِنْ مواجَهة القويّ إنْ لَم يَكُنْ نِدًَّا لَهُ – فالعِلاقات بيْنَ الدوَل لا تَعْتَرِف بِغَيْرِ المصالِح، وأنَّ البقاء لِلأقوى – فَعِنْدَما تَكونُ قويًَّا يَهابَكَ الآخرون ولا يُفَكِّرون في الإضْرار بِمصالِحِكْ أو الإساءة إليْك – إنَّها "شَريعَة القوَّة" التي يَفرِضُها قانون الأقوياء.





• ... "... ومِثلَما بَدأْتُ المقال – بِالسؤال الهام الذي طَرَحَهُ اللِّواء "ناجي شهود" – فإنَّني أخْتَتِمُهُ – بالتأكيد على أهمية قيَمْ "المسئولية" و"العَمَل" و"المُساءَلة" في حياة الدوَل والشُعوب – فإذا تضاءَلَتْ تِلْكَ القيَم في ظِلِّ انتشار اللامُبالاة و توغُّلْ الفساد – فإنَّ المسئولية تتلاشى، وتتدهوَر أحوال العَمَل – وقَد توارَت "المُساءَلة" وغابَ عَنِ الحياة مَبْدأ "الثواب والعِقاب" – لأنَّ هُناك مُخطِئون لا يُحاسَبون ... أو مَنْ يَعْتَبِرونَ أنْفُسَهُم فوقَ القانون – ليَكونَ البديلُ هو "لا أحَدْ يُحاسِبُ أحَدْ" ... ومِنْ ثَمَّ يَنْفَتِحُ البابَ لِسيادة "شَريعَة الغاب".





".... تحياتي لِلسيِّد اللواء "ناجي شهود" الذي لَمْ تَمْنَعَهُ مسئولياتِهِ العديدة مِنَ المُشارَكة بِالرأي في كُلِّ ما يَتَعلَّق بالشأنِ العام – فهو مِثال آخَر "لِلمُثقَّف الحقيقي" إلى جِوار مَنْ كَتَبْتَ عَنْهُم مِنْ قَبْل "الدكتور أحمد يوسُف أحمد والدكتور طارِق منصور ... فاللِّواء "ناجي شهود" أرى فيهِ مُنْذُ أنْ عَرَفْتُهُ ... "شجرةً طيِّبة في أرضِ الوَطَن"...".



