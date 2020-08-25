الناجون من مرض كوفيد -19 يفقدون شعرهم .. إليكم السبب

نشر العشرات من الأشخاص حول تساقط الشعر بعد تعافيهم من COVID-19 ولكن لا يزال لديهم آثار طويلة الأمد للمرض، ويعتقد الأطباء أن الإجهاد البدني والعاطفي المصاحب لحالة COVID-19 قد يؤدي إلى حالة فقدان شعر قابلة للعكس تسمى تساقط الشعر الكربي.









ووفقا لموقع healthline كشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة المجموعة ، ديانا بيرنت ، أن أكثر من ثلث المشاركين البالغ عددهم 1700 شخص قالوا إنهم تعرضوا لتساقط الشعر بعد تحملهم لـ COVID-19.









قالت الدكتورة ديندي إنجلمان ، أخصائية الأمراض الجلدية في مانهاتن للأمراض الجلدية وجراحة التجميل ، إنها بدأت في رؤية زيادة طفيفة في المرضى الذين يعانون من تساقط الشعر بعد حوالي 6 أسابيع من تنفيذ أوامر البقاء في المنزل الأولية في نيويورك في منتصف مارس.









قال إنجلمان: "كانت هناك زيادة بنسبة 25 بالمائة على الأقل في الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر ، وذلك من مكان مشغول بالفعل بالتعامل مع اضطرابات الشعر ولم يتم توثيقه حتى الآن في المواقع الطبية الرئيسية كعرض ، لكن المرضى أظهروا لي نتائج اختباراتهم الإيجابية".



