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مرأة

الناجون من مرض كوفيد -19 يفقدون شعرهم .. إليكم السبب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر العشرات من الأشخاص حول تساقط الشعر بعد تعافيهم من COVID-19 ولكن لا يزال لديهم آثار طويلة الأمد للمرض، ويعتقد الأطباء أن الإجهاد البدني والعاطفي المصاحب لحالة COVID-19 قد يؤدي إلى حالة فقدان شعر قابلة للعكس تسمى تساقط الشعر الكربي.


ووفقا لموقع healthline كشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة المجموعة ، ديانا بيرنت ، أن أكثر من ثلث المشاركين البالغ عددهم 1700 شخص قالوا إنهم تعرضوا لتساقط الشعر بعد تحملهم لـ COVID-19.


قالت الدكتورة ديندي إنجلمان ، أخصائية الأمراض الجلدية في مانهاتن للأمراض الجلدية وجراحة التجميل ، إنها بدأت في رؤية زيادة طفيفة في المرضى الذين يعانون من تساقط الشعر بعد حوالي 6 أسابيع من تنفيذ أوامر البقاء في المنزل الأولية في نيويورك في منتصف مارس.


قال إنجلمان: "كانت هناك زيادة بنسبة 25 بالمائة على الأقل في الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر ، وذلك من مكان مشغول بالفعل بالتعامل مع اضطرابات الشعر ولم يتم توثيقه حتى الآن في المواقع الطبية الرئيسية كعرض ، لكن المرضى أظهروا لي نتائج اختباراتهم الإيجابية".
 

من المعروف أن الحالة تحدث أ بعد أشهر قليلة من حدث مرهق مثل الضيق العاطفي أو الجراحة الكبرى أو الحمى الشديدة إنه ينقل المزيد من شعر الشخص إلى مرحلة التيلوجين ، أو مرحلة الراحة ، من دورة نمو الشعر ، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الشعر.
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