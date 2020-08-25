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سيارات

احذر من ترك الأطفال داخل السيارة في الصيف لهذه الأسباب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:01 م
ترك الأطفال داخل
ترك الأطفال داخل السيارة
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اشرف عطية
من الطبيعي اصطحاب اطفالنا في السيارة عند التوجه لقضاء بعض الحاجات ولكننا في بعض الاحيان نتركهم داخل السيارة دون اشراف مباشر مما يشكل خطر كبير عليهم وهذا ما سنستعرضة في هذا الموضوع.

وفي بعض الاحيان واثناء سطوع الشمس تصل درجة الحرارة داخل السيارة حتي 60 درجة مئوية خصوصا لو كان لون السيارة داكنا وحتي مع قيامك بفتح النوافذ للتهوية لن تقل درجة حرارة المقصورة الداخلية للسيارة.

وترك الاطفال في السيارة وحدهم في الصيف نهارا يشكل خطر كبيرا علي صحتهم وقد يؤدي للوفاة في بعض الاحيان والخطر لا يقتصر علي الاطفال فقط بل علي الحيوانات ايضا.

ولهذا السبب ابتكر عالمان امريكيان جهاز صغير يتم تثبيته في السيارة يمنع اليا غلق الابواب ويطلق انذار لتنبيه الاشخاص المحيطين بالسيارة للتدخل علي الفور وانقاذ الاطفال او الحيوانات ويعتمد الجهاز علي تكنولوجيا الرادار و الذكاء الاصطناعي.

واشارت بعض التقارير والاخبار الي انه سيتم طرح الجهاز في الاسواق بنهاية عام 2020 ليتم بيعه للجمهور و الاستفادة منه حفاظا علي الارواح و سلامة الاطفال و الحيوانات.
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