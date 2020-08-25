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محافظات

رفع 27 ألف طن من القمامة خلال شهرين في مطروح ..شاهد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:47 م
رفع 27 الف طن من
رفع 27 الف طن من القمامة
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ايمن محمود
أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح رفع أكثر من 27 الف طن تقريبا من القمامة خلال شهري يوليو وأغسطس علي فترتين صباحا ومساءا بنطاق ال 6 أحياء بالمدينة وكافة المناطق والعزب . 

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي مواصلة استمرار جهود رجال التطهير خلال فصل الصيف بتعقيم سوق ليبيا والاماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات القادمة للمدينة بالمداخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا بالاضافة الي تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا .


وأضاف عبد الرازق بأنه تم اصلاح وصيانة وتركيب ومراجعة الكشافات وانارة الأعمدة بكورنيش المدينة والطريق الدولي وطريق عجيبة القصر .

واشار ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والنظافة ورفع القمامة و الاستجابة لشكاوى المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالتزامن مع الاجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا  . 

رفع 27 ألف طن من القمامة خلال شهرين في مطروح ..شاهد
رفع 27 ألف طن من القمامة خلال شهرين في مطروح ..شاهد
رفع 27 ألف طن من القمامة خلال شهرين في مطروح ..شاهد
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