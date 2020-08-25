الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء

أعلنت وزارة الصحة في المملكة الأردنية اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.





وسجلت وزارة الصحة في الأردن 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 63 إصابة محلية، وهي الحصيلة الأعلى في البلاد منذ ظهور الفيروس.





ووصل بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 1716 حالة.





وحظت العاصمة عمان بالنصب الأكبر من الإصابات الجديدة، مسجلة 57 إصابة، منها 54 حالة من المخالطين لمصابين سابقين، و3 حالات تحت الاستقصاء.





كما سجلت 5 حالات في محافظة الزرقاء، من المخالطين أيضا، وحالة في معان و14 حالة خارجية ممن يقيمون في فنادق الحجر، (5 أمريكيين، و4 سعوديين، وبحرينيين وإماراتيين وعراقي).



