AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة بمحافظة القاهرة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:38 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماعًا مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة؛ لمتابعة المشروعات المنفذة بالمحافظة، وخطة العمل في الفترة المقبلة.

ويهدف الاجتماع إلى متابعة رئيس الوزراء للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات والوقوف على نسب التنفيذ.

ومن بين المشروعات الجاري تنفيذها، تطوير مجرى العيون والمدابغ وميادين القاهرة الخديوية مثل ميدان التحرير وطلعت حرب والأوبرا.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، ومشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، ومشروع الري الحديث، وعدد آخر من المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة حاليا. وحضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الري، والدكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرا الري والصناعة يبحثان آليات لوضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث

عبدالعاطي: نسير قدمًا نحو تطبيق برنامج التحول للري الحديث.. وغرامات تبديد من العام المقبل

على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

عبد العاطي: إنذار أصحاب الأراضي للتحول لنُظم الري الحديثة بحد أقصى يونيو المقبل

ممنوع للسيارات ولافتات موحدة.. تفاصيل تطوير القاهرة الخديوية بين التحرير والأوبرا

مدبولى يبحث مع عبد العاطي نظام الرى الحديث وتطوير الترع

ترشيحاتنا

كلمات هابطة وخادشة.. حكاية أغنية شعبية أثارت الجدل والاستياء في قطاع غزة

بسبب عدلي القيعي.. أحمد حسن يهاجم اللجنة الخماسية

النشرة الاقتصادية.. الذهب يتراجع 14 جنيها.. حماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف النقل

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

بعد اختياره بيراميدز .. شوبير: حزين لبقاء رمضان صبحي في مصر

بقيمة 14 جنيها للجرام.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-8-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. هنا شيحة تبرز أنوثتها بالأسود

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور