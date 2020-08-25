رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة بمحافظة القاهرة

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماعًا مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة؛ لمتابعة المشروعات المنفذة بالمحافظة، وخطة العمل في الفترة المقبلة.





ويهدف الاجتماع إلى متابعة رئيس الوزراء للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات والوقوف على نسب التنفيذ.





ومن بين المشروعات الجاري تنفيذها، تطوير مجرى العيون والمدابغ وميادين القاهرة الخديوية مثل ميدان التحرير وطلعت حرب والأوبرا.





وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، ومشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، ومشروع الري الحديث، وعدد آخر من المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة حاليا. وحضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الري، والدكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة.