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أخبار البلد

القباج تزور مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب في الإسكندرية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن، برفقة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مركز التدريب والتشغيل المهني بمنطقة غيط العنب، والتابع لقيادة المنطقة الشمالية، والذي تديره جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وكان ذلك في ثاني محطات جولة وزيرة التضامن الحالية بمحافظة الإسكندرية.

وأعربت "القباج"، عن سعادتها الشديدة لزيارة المركز، مضيفة أن المركز مؤسسة غير هادفة للربح؛ تقوم على خدمات توظيف للباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتوفير تدريب عالي الجودة في المهارات ذات الصلة بالصناعة للعمال والباحثين عن العمل، وسد الفجوة بين احتياجات العمل والعمالة الماهرة؛ ليسهم بدوره في نمو ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي.

وأضافت وزيرة التضامن، أن المركز يضم ٤ مراكز داخلية؛ مركز التدريب ويقوم على تنمية وتطوير المهارات طبقًا لمتطلبات سوق العمل، ومركز التوظيف ويوفر احتياجات السوق من العمالة الفنية المدربة، ومركز خدمات الصيانة المنزلية ويقوم على التسويق لخريجي مركز التدريب والتشغيل المهني، ومركز ورش العمل الصناعية ويهتم برعاية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن المركز يقدم برامج تدريبية متخصصة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، تعمل على التعاقد مع الشركات بهدف رفع مهارات العاملين، كما يقدم برامج تدريبية تتراوح بين شهرين إلى ٣ أشهر مقابل رسوم، وتتضمن برامج: اللحام (كهرباء - أرجون ' قصدير - أنابيب - أوكسي - استلين - CO2، وبرامج تدريب ميكانيكا، وكهرباء سيارات، والنجارة، والتركيبات الكهربية، وبرامج الملابس الجاهزة، وفنون الفندقة والطهي، وبرامج الصحة والسلامة المهنية.
 
كما تفقدت وزيرة التضامن، الورش الخاصة بالمركز، وتحدثت مع المستفيدين من الورش والمتدربين.

وعلى هامش الجولة اجتمعت وزيرة التضامن، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، واستمعت إلى عرض تفصيلي عن تاريخ الجمعية ومشروعاتها رؤيتها وأهدافها خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجولة أهدت "القباج"، الجمعية درعها الخاص لوزيرة التضامن الاجتماعي.

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