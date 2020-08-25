عملية عسكرية روسية سورية موسعة تسفر عن مقتل 327 إرهابيا

نفذ الجيش السوري بمشاركة الجيش الروسي، عملية واسعة النطاق لمكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا خلال الفترة من 18 إلى 24 أغسطس الجاري، والتي أسفرت عن مقتل 327 مسلحا.





وبحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا:"أسفر قصف نفذته القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية، وكذلك قصف بالمدفعية في منطقة الصحراء البيضاء، عن تصفية 327 مسلحا وتدمير 134 ملجأ و17 نقطة مراقبة و7 مخازن للذخيرة و5 مستودعات تحت الأرض للأسلحة والذخيرة".





وأضافت القناة أن روسيا أرسلت مقاتلات إلى سوريا منذ عام 2015، عندما بدأ الجيش الروسي المشاركة في العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية هناك بناء على بطلب من حكومة الرئيس بشار الأسد.





وتابع أن موسكو ودمشق اتفقتا الأسبوع الماضي على توسيع قاعدة حميميم الجوية.



