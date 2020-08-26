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محافظات

النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:59 ص
محصول القطن
محصول القطن
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أسماء الجنبيهى

"الذهب الأبيض"، يطلق هذا الاسم على محصول القطن المصري، ويرجع السبب إلى ما يقدمه من خير وفير للمزارعين في القرى المصرية، بالإضافة إلى أنه من أجود أنواع الأقطان في العالم، ويصدر إلى عدة دول، كما يدخل في صناعات الغزل والنسيج المصري، لذلك يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.


ورصدت كاميرا "صدى البلد" احتياجات المزارع المصري لزراعة القطن المصري، و مراحل زراعته ومدى الصعوبات التي تواجهه أثناء زراعته فى قرى محافظة البحيرة. 


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وقال أيمن الرياني، أحد المزارعين في عزبة الرياني بقرية الشوكة البلد التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، إن زراعة القطن تمر بالعديد من المراحل منها؛ تجهيز الأرض الزراعية من خلال الجرار الزراعى، ثم تقسيمها من ٥ إلى ٦ أقسام طبقًا لمساحة الأرض الزراعية المخصصة لزراعة القطن، لافتًا إلى أن تكلفة التقسيمة الوحدة ١٥٠ جنيها، ثم الانتقال لمرحلة التخطيط ووضع البذور، مؤكدًا أن كمية البذور التي يتم تحديدها من الجمعية الزراعية لا تكفي احتياجات المزارع.


وأضاف أنه تأتي بعد ذلك مرحلة الري، التي تبدأ من بعدها المرحلة الأولى من نمو القطن، وفى هذه المرحلة تظهر حشائش ضارة للقطن يتم إزالتها حتى لا تؤثر على المحصول، لافتًا إلى أنه بعد مرور شهرين من المرحلة الأولى تبدأ مرحلة ظهور الأوراق الخضراء والأجزاء المخصصة لخروج القطن منها على هيئة زهرة يطلق عليها "النوارة"، مشيرا إلى أن هناك مرحلة في الشهور الأولى من أخطر المراحل التى يمر به القطن بسبب ظهور العناكب الحمراء ودودة القطن، تتم محاربتها من خلال المبيدات الخاصة للقضاء عليها.


وأوضح المزارع أنه يجب رش الأرض ٤ مرات فى الشهر لحماية المحصول، مؤكدا أن من أصعب مراحل الزراعة هى مرحلة الرش والجني، وأن تكلفة الفدان الواحد تحتاج أكثر من ٥٠٠٠ جنيه، ما بين أُجرة العامل والتقاوي والمبيدات، بالإضافة إلى احتياجات أخرى تحتاجها الأرض الزراعية.


وناشد المزارع، وزير الزراعة، توفير التقاوى والكيماوي والبذور المخصصة التي تكفى احتياجات المزارع المصري، حتى لا يتعرض إلى جشع تجار الأسواق السوداء، مؤكدًا أنه يجب الاهتمام أكثر باحتياجات المزارع في جميع المحاصيل وليس فقط القطن، بالإضافة إلى تحديد سعر البيع للمزارع قبل البدء في زراعته.

النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد
النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد
النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد
النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد
النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد
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