هل تجب الزكاة على ذهب الزينة ؟ .. الإفتاء توضح

وأجاب ممدوح، قائلًا: أن الحلى المتخذة للزينة لا زكاة فيها مادامت حلي مباحة فى الحدود الذى تتحلى بها قرينات صاحبة هذا الذهب، فاذا كانوا يرتدون هذا الذهب فلا زكاة فيه.

هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس ؟.. قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء على أن ذهب المرأة لا

سواء كان مما ترتديه المرأة أم لا ترتديه، بلغ النصاب أم لم يبلغ.

وأوضح «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس؟ أن المذهب الحنفي يرى أن ذهب المرأة تجب فيه إخراج الزكاة.

وأفاد بأن الجمهور يرى أنه

بسبب أنه معد للزينة وليس للتجارة، لافتًا إلى أنه يمكن الجمع بين رأي الجمهور ورأي المذهب الحنفي؛ بأن تخرج المرأة الزكاة إذا بلغ الذهب النصاب، مرة واحدة وليس كل عام.