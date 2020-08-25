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رياضة

ضمن المساحات الآمنة.. وزير الشباب: تدريب الوافدات السوريات والمصريات على الكروشيه

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نفذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب دورة تدريبية في مجال الحرف اليدوية "الكروشية" ضمن برنامج "المساحات الآمنة" الذي تنفذه الوزارة  بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA. 

وأقيمت الدورة التدريبية بمركز شباب الزهور بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بمشاركة 25 فتاة من الوافدات السوريات والمصريات. 

كما نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب نفذت جلسة تدريبية للوافدات السوريات والمصريات بمركز شباب العبور بمدينة العبور بمحافظة القليوبية ضمن نفس البرنامج. 

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة على مستوي الجمهورية لأشقائنا العرب الوافدات من أجل نشر افاق التنمية في كافة المجالات، مبينًا ان البرنامج يأتي لتشغيل 8 مساحات امنة داخل مراكز الشباب في خمس محافظات وهي "الشرقية، القليوبية، دمياط، اسوان، الجيزة، ليبلغ عدد المستفيدات من البرنامج 4694 من الوافدات السوريات والأرفاقة والمصريات حتى الآن. 

ونفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومؤسسة أجيال أولى الجلسات الحرفية لتعليم صناعة الحلي ضمن مبادرة " كافية مشواري " وذلك بمشاركة مستفيدي برنامج " مشواري وأعضاء مبادرة"شباب يدير شباب"بمركز شباب ناصر بمشاركة 25 شاب وفتاة في المرحلة العمرية من 18 -25 عامًا.
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