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فن

بالصور.. بعد غياب ١٤عاما.. شركة "كامب" تعيد حميد الشاعري بألبوم "أنا بابا"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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محمد نحلة

احتفلت  شركة "كامب" امس بالتوقيع مع النجم حميد الشاعري لانتاج ألبومه 


وأعلنت الشركة خلال حفل التوقيع لأول مرة عن تفاصيل وموعد طرح ألبوم حميد الشاعري بداية الشهر المقبل الذي يعود فيه حميد للساحة الفنية بعد غياب ١٤ عام منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" في عام ٢٠٠٦.


وسوف يحمل الألبوم  اسم"أنا بابا" ويضم ١٠ اغاني تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الاسماء، ويضم الألبوم الجديد أغنية  مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الراحل سامح العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، كما يقدم حميد بالألبوم موهبتين غنائيين بالألبوم وهما المطربة چوري والمطرب الشاب يوسف.


جدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجوم على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.


بالصور.. بعد غياب ١٤عاما.. شركة "كامب" تعيد حميد الشاعري بألبوم "أنا بابا"
بالصور.. بعد غياب ١٤عاما.. شركة "كامب" تعيد حميد الشاعري بألبوم "أنا بابا"
بالصور.. بعد غياب ١٤عاما.. شركة "كامب" تعيد حميد الشاعري بألبوم "أنا بابا"
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