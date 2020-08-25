مجلس الأمن يصدم إدارة ترامب بشأن عقوبات إيران

وجه مجلس الأمن الدولي صدمة إلى الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن رغبة واشنطن استئناف العقوبات ضد إيران.





وأعلن رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، "ديان تريانشاه دجاني"، أن أعضاء المجلس لم يتوافقوا على طلب الولايات المتحدة استئناف العقوبات ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب.





وقال إنه تلقى "رسائل من عدد كبير من الدول الأعضاء. ومن الواضح لي أن هناك عضوًا واحدًا له موقف واحد من هذه القضية، بينما لدى عدد كبير من الدول الأعضاء وجهات نظر مختلفة".





وأضاف "في رأيي، لا يوجد توافق في المجلس. وبالتالي، لا يمكن للرئيس اتخاذ المزيد من الإجراءات".





وتسعى واشنطن إلى إعادة فرض عقوبات ما قبل الاتفاق النووي بنقضه، ما يعرف اصطلاحا باسم "سناب باك"، لكن من الناحية القانونية تواجه إدارة الرئيس ترمب صعوبات، بسبب انسحابها من الاتفاق، ما لا يمنحها شرعية إعادة فرض العقوبات.



