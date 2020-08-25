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فن

شاهد.. جلسة تصوير "كوميدية" لـ حسام داغر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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سعيد فراج

خضع الفنان حسام داغر لجلسة تصوير، حملت طابع كوميدي حيث حرص داغر على أن يصاحبه في جلسة التصوير بعض الدمى المفضلة له، وظهر في الصور خفة دمها المعهودة منه.

 

ويعتبر كريم فتحي سليمان من أهم المصورين الشباب الذين اقتحموا عالم التصوير الفوتوغرافي السينمائي، حيث عمل على تصوير عدد كبير من الأفلام السينمائية والفنانين.


يذكر أن الفنان حسام داغر قد شارك في بطولة مسرحية صباحية مباركة والتي تعتبر آخر أعماله، بمشاركة علي ربيع وأس اس، والتي تم تقديمها على أحد مسارح جاردن سيتى، بعد ‏افتتاح العرض الذى يخرجه الفنان أشرف عبد الباقى، بعد عيد الأضحى المبارك.


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شاهد.. جلسة تصوير "كوميدية" لـ حسام داغر
شاهد.. جلسة تصوير "كوميدية" لـ حسام داغر
شاهد.. جلسة تصوير "كوميدية" لـ حسام داغر
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