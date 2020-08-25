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رياضة

مكتبة مصر العامة بمطروح تستضيف مراسم قرعة دور الثمانية لدوري الصم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:48 م
قرعه دورى الصم
قرعه دورى الصم
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عبدالله هشام
استضافت مكتبة مصر العامة بمطروح مراسم إجراء قرعة دور الثمانية لبطولة دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من 20أغسطس الجاري حتي 4سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح، يأتي ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها وزاره الشباب والرياضة.

أسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلي مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولي محافظات “أسيوط، البحيرة، الاسكندرية، كفرالشيخ”، وضمت المجموعة الثانية محافظات “المنيا، الدقهلية،الشرقية”، ويلتقي في أولي مباريات المجموعة الأولي لدور الثمانية منتخب أسيوط للصم مع منتخب البحيرة وفي المباراة الثانية يلتقي كفر الشيخ مع الأسكندرية، وفي اليوم التالي يلتقي منتخب الشرقية والمنيا في أولي مباريات المجموعة الثانية، ثم يلتقي منتخب البحيرة للصم مع منتخب كفر الشيخ، ويلتقي منتخب الإسكندرية مع منتخب أسيوط في الجولة الثانية من المجموعة الأولي، ويلتقي منتخب المنيا للصم مع منتخب الدقهلية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولي يلتقي منتخب الإسكندرية للصم مع منتخب البحيرة، ويلتقي منتخب كفر الشيخ مع منتخب أسيوط، ويلتقي متتخب الشرقية مع منتخب الدقهلية في آخر جولات المجموعة الثانية.

وتنتهي منافسات دور الثمانية يوم السبت 29 أغسطس الجاري، وتبدأ منافسات قبل النهائي يوم الأثنين 31 أغسطس، بينما تقام مباراة تحديد الثالث والرابع يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، علي أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 2 سبتمبر.

وتم تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، ومجموعة دمياط وتأهل منها منتخبا الشرقية وكفر الشيخ فبراير المنقضي، والمجموعة الرابعة وتأهل منها منتخبا البحيرة والاسكندرية.

ضمت المجموعة الأولى محافظات( القاهرة، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج) وأقيمت بالقاهرة، وتضم المجموعة الثانية محافظات(المنيا، أسوان، الدقهلية، الاقصر، قنا، بني سويف) وأقيمت بمحافظة البحر الأحمر، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات ( الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس) وأقيمت بمحافظة دمياط، فيما تضم المجموعة الرابعة محافظات(الغربية، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، الاسكندرية، مطروح) وأقيمت بمحافظة مطروح.
مكتبة مصر العامة بمطروح تستضيف مراسم قرعة دور الثمانية لدوري الصم
مكتبة مصر العامة بمطروح تستضيف مراسم قرعة دور الثمانية لدوري الصم
مكتبة مصر العامة بمطروح تستضيف مراسم قرعة دور الثمانية لدوري الصم
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