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وكيل النواب: المجلس الحالي قدم الكثير في وقت مهم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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عادل نصار

أشاد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بما قدمه مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن قدم الكثير من جهود حقيقة.

وأضاف وهدان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء،أن البرلمان المصري قوة حقيقة لصالح الوطن، يوجد فيه تنوع في هيئاته، وهو قدم دور هام في مرحلة مهمة وصعبة وتشريعات مهمة جدا.

وتابع  وكيل مجلس النواب، أن البرلمان كان فيه معارضة كبيرة وتقدم افكار وقوة حقيقة تعمل لصالح الوطن، لافتا إلى أن المعارضة جزء من أي نظام أساسي بالطبع. 

وأكمل النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن المعارضة تجعل المجموعة المؤيدة تعمل وتقدم أداء جيد، والمعارضة تقوم على منهج وأسس متطورة وفهم حقيقي للوضع.

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