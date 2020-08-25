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فن

إيهاب عمرو : "إياد نصار" وضع لمسة سحرية غيرت نجاح "أنت تقدر"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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سعيد فراج

كشف المخرج إيهاب عمرو عن اللمسات والمستجدات النهائية المقبله لكليب "أنت تقدر" بعد أن تم طرحه علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب مؤخرًا ولاقي إرتفاع ملحوظ ومتزايد في نسب المشاهدة للمطرب أحمد سواح بالإضافه إلي المشاركة المرئيه والصوتيه من نجوم الفن وعلي رأسهم النجم إياد نصار ، حسن عيد ، أحمد عبد الله محمود وآخرين دعمًا لما يحمله الكليب من رساله تحفيزية وتشجيعيه لدي الشباب .

 

أكد إيهاب بأن كليب "أنت تقدر" سيطرح قريبًا علي أحد القنوات الفضائية لما حققه من ردود أفعال إيجابية من قبل جمهور وسائل التواصل الاجتماعي وبصفة خاصة الشباب للوصول إلي لغه القرب من قلوبهم والعمل علي تحفيزهم في الرغبه والإرادة لبناء مستقبلهم 


وأعرب  عن سر امتنانه وسعادته لدي النجم إياد نصار لما يحمله من طاقة إيجابية فعلية في حياته الشخصية فهذا ما عكس على الدعم النفسي لفريق العمل بالكامل داخل البلاتو بإعطاء التفاؤل علي الاستمرار ومواجهة عقبات وعراقيل الحياة لدى الجيل الحالي .


تدور أحداث "أنت تقدر" في إطار ملئ بتخطي جميع مراحل التعب والفشل واليأس والتخلص منها بالإرادة والحلم والرؤية المستقبلية وغيرها من الأحداث.


جدير بالذكر بأن كليب "أنت تقدر"  غناء وألحان أحمد سواح وبمشاركه مرئيه وصوتية للنجم إياد نصار ، حسن عيد ، أحمد عبد الله محمود ، محمود الجزار وآخرين وهي من كلمات عمرو نور و هيثم يوسف وتوزيع محمود حسين كامل ومنتج فني هيثم يوسف ومدير تصوير مارك عوني  وإخراج إيهاب عمرو.


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