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أخبار العالم

الالتزام بالتوصل لاتفاق حول سد النهضة.. ماذا جاء في البيان المشترك لـ آبي أحمد وحمدوك؟

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اختتم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، زيارته إلى السودان، حيث التقى نظيره السوداني، عبد الله حمدوك.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، صدر بيان صحفي مشترك لآبي أحمد وحمدوك، عن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأكد آبي أحمد وحمدوك استمرار التشاور بين القيادتين، والذي يستند إلى العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين.

وقالت الوكالة عن آبي أحمد حظى باستقبال أخوي حافل، حيث كان حمدوك على رأس مستقبليه إلى جانب الوزراء النظراء من الجانب السوداني.

وأضافت أنه وخلال الزيارة عُقدت جلسة مباحثات رسمية ترأسها رئيسا الوزراء بمشاركة الوزراء المعنيين من الجانبين.

وبحث الجانبان بشكل مُعمّق سُبُل تقوية وتوسيع وتعميق التعاون الثنائي في كل المجالات، وجددت الحكومتان دعمهما المتبادل لكل منهما للأخرى في مساعيها لتحقيق وتعزيز السلام والاستقرار والديمقراطية في بلديهما.

وأشار الاثنان إلى أن الشروع في إقامة تكامل إقليمي هو السبيل لتلبية تطلعات شعبيهما في السلام والتنمية والوحدة الافريقية. ولتحقيق ذلك الهدف، واتفق الجانبان على تنشيط كل الآليات الثنائية الموجودة الهادفة لترقية التعاون في مختلف الأصعدة.

وبشأن سد النهضة، شدّد الجانبان على بذل كل جهد ممكن للوصول لنهاية ناجحة للمفاوضات الثلاثية الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بما يقود لصيغة يكون الجميع رابحون معها وتجعل من سدّ النهضة أداة للتكامل الإقليمي بين الدُّول.

وجددا التزامهما بوساطة الاتحاد الأفريقي واعتبرا هذه الوساطة تجسيدًا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

وزار آبي أحمد السودان على رأس وفد رفيع المستوى ضمّ وزراء الدفاع، الخارجية، المياه والري والطاقة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

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