أغرب طرق الطهي.. قلي البيض على محرك رولز رويس جوست.. فيديو

يختلف كل شخص عن الآخر بالنسبة لهوايته فهناك هوايات طبيعية والأخرى غريبة وكلا منها حسب اهتماماته ، ولكن هناك هواية تعتبر هى الأغرب على الإطلاق وهى الطهى على محرك السيارات .





ونشرت صفحة Supercar Blondie الشهيرة على اليوتيوب المتخصصة فى السيارات الفارهة والغريبة مقطع فيديو لشخص يطهى البيض على محرك السيارة رولز رويس جوست 2020 الفاخرة ، وهذا بالطبع أمر غريب .





وهذا الأمر بالطبع هو لتسويق السيارة ومعرفة مدى قوة المحرك والطاقة الهائلة التى تخرج منه وتولد حرارة تستطيع طهي اى شىء مثل البيض .





ويظهر فى الفيديو شخص يقوم بوضع بيض في اناء مصنوع من الألومنيوم الخفيف ثم وضع التوابل عليه ووضعه على محرك السيارة رولز رويس جوست 2020 ، وغلق الغطاء العلوى ، ثم بعد ذلك وضع العيش التوست أعلى الغطاء العلوى .





وقام الشخص بالدخول الى المقصورة وتشغيل محرك السيارة والضغط على دواسة البنزين 6 مرات ونصف بالضبط ، والخروج وفتح الغطاء العلوى للمحرك ليجد ان البيض قد تم طهيها جيدا واحتراق أحد أوجه العيش التوست ، ليقدمه بعد ذلك الى كلبه حتى تصبح وجبة خفيفة له .





والجدير بالذكر ان السيارة رولز رويس جوست 2020 ، تستمد قوتها من محرك V12 المزود بشاحن توربيني مزدوج والذي من الكفيل ان يولد طاقة رهيبة ، بسعة 6.6 لتر ويولد 563 حصان .





وتعتمد السيارة رولز رويس جوست 2020 إلى حد كبير على الجيل الأخير من BMW الفئة السابعة من حيث التكنولوجيا ، إلى جانب نظام المعلومات والترفيه iDrive و الذي يمكنك إخفاءه بضغطة زر واحدة .