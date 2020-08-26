أغرب طرق الطهي.. قلي البيض على محرك رولز رويس جوست.. فيديو

يختلف كل شخص عن الآخر بالنسبة لهوايته فهناك هوايات طبيعية والأخرى غريبة وكلا منها حسب اهتماماته ، ولكن هناك هواية تعتبر هى الأغرب على الإطلاق وهى الطهى على محرك السيارات .
ونشرت صفحة Supercar Blondie الشهيرة على اليوتيوب المتخصصة فى السيارات الفارهة والغريبة مقطع
فيديو لشخص يطهى البيض على محرك السيارة رولز رويس جوست 2020 الفاخرة ، وهذا
بالطبع أمر غريب .
وهذا الأمر بالطبع هو لتسويق السيارة ومعرفة مدى قوة المحرك والطاقة
الهائلة التى تخرج منه وتولد حرارة تستطيع طهي اى شىء مثل البيض .
ويظهر فى الفيديو شخص يقوم بوضع بيض في اناء مصنوع من الألومنيوم الخفيف
ثم وضع التوابل عليه ووضعه على محرك السيارة رولز رويس جوست 2020 ، وغلق الغطاء
العلوى ، ثم بعد ذلك وضع العيش التوست أعلى الغطاء العلوى .
وقام الشخص بالدخول الى المقصورة وتشغيل محرك السيارة والضغط على دواسة
البنزين 6 مرات ونصف بالضبط ، والخروج وفتح الغطاء العلوى للمحرك ليجد ان البيض قد
تم طهيها جيدا واحتراق أحد أوجه العيش التوست ، ليقدمه بعد ذلك الى كلبه حتى تصبح
وجبة خفيفة له .
والجدير بالذكر ان السيارة رولز رويس جوست 2020 ، تستمد قوتها من محرك V12
المزود بشاحن توربيني مزدوج والذي من الكفيل ان يولد طاقة رهيبة
، بسعة 6.6 لتر ويولد 563 حصان .
وتعتمد السيارة رولز رويس جوست 2020 إلى حد كبير على الجيل الأخير من BMW الفئة السابعة من حيث التكنولوجيا ، إلى جانب نظام المعلومات والترفيه iDrive و الذي يمكنك إخفاءه بضغطة زر واحدة .