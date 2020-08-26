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سيارات

أغرب طرق الطهي.. قلي البيض على محرك رولز رويس جوست.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يختلف كل شخص عن الآخر بالنسبة لهوايته فهناك هوايات طبيعية والأخرى غريبة وكلا منها حسب اهتماماته ، ولكن هناك هواية تعتبر هى الأغرب على الإطلاق وهى الطهى على محرك السيارات .


ونشرت صفحة  Supercar Blondie الشهيرة على اليوتيوب المتخصصة فى السيارات الفارهة والغريبة مقطع فيديو لشخص يطهى البيض على محرك السيارة رولز رويس جوست 2020 الفاخرة ، وهذا بالطبع أمر غريب .


وهذا الأمر بالطبع هو لتسويق السيارة ومعرفة مدى قوة المحرك والطاقة الهائلة التى تخرج منه وتولد حرارة تستطيع طهي اى شىء مثل البيض .


ويظهر فى الفيديو شخص يقوم بوضع بيض في اناء مصنوع من الألومنيوم الخفيف ثم وضع التوابل عليه ووضعه على محرك السيارة رولز رويس جوست 2020 ، وغلق الغطاء العلوى ، ثم بعد ذلك وضع العيش التوست أعلى الغطاء العلوى .


وقام الشخص بالدخول الى المقصورة وتشغيل محرك السيارة والضغط على دواسة البنزين 6 مرات ونصف بالضبط ، والخروج وفتح الغطاء العلوى للمحرك ليجد ان البيض قد تم طهيها جيدا واحتراق أحد أوجه العيش التوست ، ليقدمه بعد ذلك الى كلبه حتى تصبح وجبة خفيفة له .


والجدير بالذكر ان السيارة رولز رويس جوست 2020 ، تستمد قوتها من محرك V12 المزود بشاحن توربيني مزدوج والذي من الكفيل ان يولد طاقة رهيبة ، بسعة 6.6 لتر ويولد 563 حصان .


وتعتمد السيارة رولز رويس جوست 2020 إلى حد كبير على الجيل الأخير من BMW الفئة السابعة من حيث التكنولوجيا ، إلى جانب نظام المعلومات والترفيه iDrive و الذي يمكنك إخفاءه بضغطة زر واحدة .

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