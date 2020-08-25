بدراوي: مجلس النواب الحالي اقتحم ملفات شائكة

أشاد البرلماني محمد سعد بدراوي وكيل اللجنة الاقتصادية ب مجلس النواب ، بما قدمه مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية قدمت عددا من القوانين الهامة والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري.





وأضاف بدراوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء،أنه اللجنة الاقتصادية جاءت في مرحلة هامة وقدمت الكثير خلال السنوات الأربع الماضية.





وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة عملت على إصدار عدة قوانين في مقدمتها قانون الاستثمار الذي طال انتظاره، ومن ضمنها مشروعات الاستثمارات الصغيرة.





وأكد البرلماني محمد سعد بدراوي، أن مجلس النواب الحالي في غاية الأهمية وجاء في وقت شديد الصعوبة، مشيرا إلى أن يعمل على التعامل مع قوانين كثيرة في شتى الأمور وأقتحم ملفات شائكة.