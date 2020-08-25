التعادل يحسم مواجهة إنبي وأسوان في الدوري

تعادل فريقا إنبي وأسوان بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدورى الممتاز.





أُحرز هدف أسوان في الدقيقة 12 من زمن المباراة؛ بعدما أرسل أحمد عامر، تمريرة عرضية أرضية من جهة اليسار، قابلها إبراهيم جلال من داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة على يمين الحارس محمود جاد.





وتعادل فريق إنبي في الدقيقة 26 بعد تمريرة طويلة من حارس إنبي محمود جاد من منطقة الجزاء، وصلت لأحمد علي خلف المدافعين؛ فسدد الكرة بقوة على يسار الحارس مسعد عوض.





ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد بـ 30 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الـ 12 بـ 23 نقطة.



