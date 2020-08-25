AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التعادل يحسم مواجهة إنبي وأسوان في الدوري

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:11 م
انبي
انبي
Advertisements
عبدالله هشام
تعادل فريقا إنبي وأسوان بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدورى الممتاز. 

أُحرز هدف أسوان في الدقيقة 12 من زمن المباراة؛ بعدما أرسل أحمد عامر، تمريرة عرضية أرضية من جهة اليسار، قابلها إبراهيم جلال من داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة على يمين الحارس محمود جاد.

وتعادل فريق إنبي في الدقيقة 26 بعد تمريرة طويلة من حارس إنبي محمود جاد من منطقة الجزاء، وصلت لأحمد علي خلف المدافعين؛ فسدد الكرة بقوة على يسار الحارس مسعد عوض.

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد بـ 30 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الـ 12 بـ 23 نقطة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي .. إنتر يدك شباك بريشيا بثلاثية في الشوط الأول

في الوقت القاتل.. معلول يضع الهدف الثاني للأهلي بشباك إنبي

في أول لقاء.. الأهلي يكتفي بهدفين دون رد في شباك إنبي.. ويواصل مطاردة الدرع

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وإنبي.. فيديو

هاتريك عبد الله السعيد يقود بيراميدز للفوز على طنطا بالدوري المصري.. صور

75 دقيقة الأهلي وأسوان .. هدوء نسبي من جانب الفريقين وتقدم الأحمر بهدف جيرالدو

ترشيحاتنا

قطعها وحطها فى الديب فريزر .. ضبط الجزار المتهم بقتل زوجته في الجيزة

شقيق محمد عبد الشافي يتحدث عن أزمة وليد سليمان وينهي الجدل

القبض على مدير الادارة الهندسية لمدينة الضبعة بمطروح برشوة نصف مليون جنيه..صور

بتكلفة 293 مليون جنيه .. الحكومة: انتهاء مشروع سوق التونسي بنسبة 99%

بسبب قرارات أردوغان.. الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار

لتعويض غياب فتحي ودعم دفاعه.. الأهلي يتفاوض على ضم لاعبين من إنبي وبيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يكشفون عن أفضل نظام غذائي يحارب كورونا

أنيقة وجذابة.. هنا شيحة تبرز أنوثتها بالأسود

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد