منظومة تدوير قش الأرز.. وكيل زراعة الدقهلية: تقضي على السحابة السوداء في 2020.. ورئيس الإرشاد الزراعي: الكمية المستهدفة هذا الموسم 500 ألف طن

وكيل زراعة الدقهلية: قش الأرز أصبح عائدا اقتصاديا للمزارع.. و١٢٠٠ جنيه للفدان

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تفقد وفد مشترك من وزارتي الزراعة والبيئة، منظومة جمع وتدوير قش الأرز بمحافظة الدقهلية، بهدف المساهمة في الحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، التي تنتج عن حرق قش الأرز كل عام.





ضم الوفد كلا من الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور عصام عامر، رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، واللواء أشرف محسن، مستشار وزيرة البيئة، فضلًا عن رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ووكلاء وزارة الزراعة في محافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة، فضلا عن مديري عموم الإرشاد الزراعي ومسؤولي تدوير المخلفات ورؤساء فروع جهاز شؤون البيئه بهذه المحافظات، إضافةً إلى عدد من الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات.



