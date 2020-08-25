منظومة تدوير قش الأرز.. وكيل زراعة الدقهلية: تقضي على السحابة السوداء في 2020.. ورئيس الإرشاد الزراعي: الكمية المستهدفة هذا الموسم 500 ألف طن

وكيل زراعة الدقهلية: قش الأرز أصبح عائدا اقتصاديا للمزارع.. و١٢٠٠ جنيه للفدان
القضاء على السحابة السوداء عام ٢٠٢٠
رئيس الإرشاد الزراعى: الكمية المستهدفة هذا الموسم 500 ألف طن قش أرز
شئون البيئة: مواقع قش الأرز توفر فرص عمل للشباب
تفقد وفد مشترك من وزارتي الزراعة والبيئة، منظومة جمع وتدوير قش الأرز بمحافظة الدقهلية، بهدف المساهمة في الحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، التي تنتج عن حرق قش الأرز كل عام.
ضم الوفد كلا من الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور عصام عامر، رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، واللواء أشرف محسن، مستشار وزيرة البيئة، فضلًا عن رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ووكلاء وزارة الزراعة في محافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة، فضلا عن مديري عموم الإرشاد الزراعي ومسؤولي تدوير المخلفات ورؤساء فروع جهاز شؤون البيئه بهذه المحافظات، إضافةً إلى عدد من الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات.
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وأكد المهندس فوزى الحضرى، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه يتم تدوير قش الأرز بدلا من حرقه للاستفادة منه، حيث يتم فرمه وتحويله إلي علف مواشي أو أسمدة ثم يتم بيعه بعد تدويره .
وأضاف "الحضرى"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قش الأرز أصبح له عائد اقتصادى للمزارع، ويتم بيع الفدان الواحد للشركات بـ ١٢٠٠ جنيه بمتوسط إنتاج ٢.٥ طن، وكلما دخل الموسم قل سعر القش.
وأشار وكيل وزارة الدقهلية، إلى أن المزارع أصبح يستفيد من زراعة الأرز غير المحصول من خلال بيع قش الأرز من ناحية ، وفى نفس الوقت الشركة تنظف له الأرض بدلا من حرقه وتكون السحابة السوداء .
وأوضح أن محافظة الدقهلية تمثل من ٢٥ ل ٢٧ % من الإنتاج الكلى للأرز فى محافظات مصر ، مؤكدا أن منظومة تدوير قش الأرز تم تعميمها بجميع المحافظات .
وكشف عن شروط اختيار مواقع تدوير قش الأرز والتى من أهمها أن يكون الموقع قريب من مياه أو ترعة ، وأن يكون بعيد عن المساكن والمدارس حتى إذا نشب حرق لاتؤثر على أحد ، وأن يكون الموقع أقل من فدان .
ونوه "وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية "إلي أنه سيتم القضاء على السحابة السوداء خلال عام ٢٠٢٠ ، حيث وصل عدد المواقع هذا العام لـ ٣٠٥ مواقع، لافتا إلي أنه تم القضاء على جزء كبير منها فى عام ٢٠١٩.
وترأس رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ورئيس قطاع الفروع، اجتماعا موسعا، تم عقده بمديرية الزراعة بالدقهلية، لإعلان بدء الاستعدادات الخاصة بإطلاق منظومة جمع وتدوير قش الأرز في محافظات "الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة".
واستعرض عزوز خلال الاجتماع اهمية تشجيع وتحفيز مزارعي الأرز في المحافظات المعنية، على تجميع قش الارز واعادة تدويره، نظرا لما له من بعد اقتصادي يساهم في زيادة دخل المزارع، بتوفير عائد مادي إضافي له، وبالتالي رفع مستوى معيشته، لافتا الى ان الامر له ايضا بعيد بيئي يتمثل في الحد من ازمة السحابة السوداء التي كانت تنتج عن حرقه كل عام، وتحويل قش الارز الى كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية.
وكلف رئيس قطاع الارشاد الزراعي، المختصين بمديريات الزراعة بتنفيذ برنامج القطاع والخاص بتنفيذ الندوات الارشادية والتوعوية، بطرق الاستفادة من قش الارز وتحويله الي سماد عضوي واعلاف غير تقليدية، لافتا ان الكمية المستهدفة هذا الموسم تجميع 500الف طن قش أرز عن طريق الشركات والمتعهدين من 6 محافظات مختلفة والتي تشتهر بزراعة المحصول بخلاف الكميات التي يستخدمها المزارعين .
ومن جهته أشار رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، إلي أن مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب حيث أصبح القش سلعة ذات قيمة تحقق دخل مناسب للفلاح المصرى، ليصبح مشروعا اقتصاديا مربحا وأصبح هناك إدراك لأهمية قش الأرز وهناك طرق للاستفادة منه ويعد ذلك قيمة مضافة لمحصول الأرز.
وشملت الزيارة تفقد عدد من حقول الارز بالدقهلية، والوقوف على مواقع تجميع القش، التي تم تحديدها للاستفادة منه وإعادة تدويره، الأمر المقرر تعميمه في المحافظات المنزرع بها الأرز.